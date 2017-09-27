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Юриста для суда станет сложнее найти

27.09.17 15:30
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Требования к лицам, оказывающим квалифицированную юридическую помощь по представительству в судах, ужесточат.

В Госдуму внесен проект федерального закона № 273154-7 «Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты». Автором его является Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект устанавливает единые требования о наличии отечественного юридического образования у лиц, оказывающих квалифицированную юридическую помощь гражданам и организациям по представительству в судах. В действующем ныне законодательстве не содержится требований к образованию у представителей, что, по мнению Крашенинникова, ведет к некачественному представлению интересов доверителя.

"Нередко называющий себя адвокатом или юристом представитель, не имеет специального образования, и таким образом вводит в заблуждение гражданина или организацию, чьи интересы представляет. Результатом такого некомпетентного представительства становится отсутствие должной юридической помощи, некачественное представление интересов доверителя в суде и в итоге - вынесение судебного акта, не учитывающего в полной мере интересы сторон. Подобные некомпетентные представители бросают тень на профессию юриста и, в результате, заставляют усомниться в эффективности судебной системы в целом, - отмечает автор проекта.

Крашенинников предлагает установить единые требования о наличии отечественного юридического образования у представителей граждан и организаций для ведения гражданских и административных дел в судах, а также дел в арбитражных судах. Такими представителями вправе быть российские и иностранные граждане, которые имеют высшее юридическое образование, полученное по имеющей российскую государственную аккредитацию образовательной программе, либо присвоенную в России ученую степень по юридической специальности. Для иностранных лиц также допускается наличие юридического образования, полученного за рубежом, при условии сдачи профессионального экзамена по юридической специальности в общероссийской общественной организации граждан, которые имеют юридическое образование. Исключение составят лица, являющиеся законными представителями.

В случае если участник спора нанимает в качестве представителя юридическое лицо, то таким представителем может быть российская организация или иностранная организация, которая аккредитована при общероссийской общественной организации, определяемой Правительством России.

Этой организацией, как предполагается, будет Ассоциация юристов России. Ранее Дмитрий Медведев уже поддержал идею принятия отдельного закона, наделяющего Ассоциацию юристов России правом допускать юристов к профессиональной деятельности.

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