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Главу УФНС допросят как свидетеля по делу бывшего губернатора Белых

28.09.17 09:30
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Пресненский суд Москвы планирует допросить руководителя управления ФНС по Кировской области Светлану Чарушину по делу в отношении экс-губернатора Никиты Белых о взятках.

В марте 2014 года Чарушина была назначена руководителем УФНС по Кировской области, пишет РИА Новости. Белых заявил, что считает абсурдом обвинение в угрозах предпринимателям налоговыми проверками, поскольку, по его словам, он был против назначения Чарушиной и конфликтовал с ней, в частности, считал, что она своей политикой отпугивает инвесторов. Как отметил экс-губернатор, об их конфликтных отношениях «все знали».

«Чарушина давала показания по делу на стадии следствия, она есть в списке лиц, заявленных в качестве свидетеля. Она в своих показаниях отрицает, что Белых от нее что-то требовал, но об этом рано говорить, необходимо дождаться ее прихода в суд», — сказал агентству адвокат обвиняемого Андрей Грохотов.

По словам Грохотова, обвинение все время говорит, что «губернатор постоянно обсуждал с предпринимателем Юрием Зудхаймером вопрос об уменьшении налоговых проверок и склонял руководителя налоговой службы к прекращению этих проверок и недопущению впредь».

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2016 годах он лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Вскоре после задержания он был снят с должности губернатора в связи с утратой доверия.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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