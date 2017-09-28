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Роспотребнадзор придумал, за что еще можно штрафовать предпринимателей

28.09.17 16:35
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Роспотребнадзор считает необходимым штрафовать предпринимателей, которые не уведомляют надзорные органы о смене адреса организаций.

Между тем региональный бизнес-омбудсмен Виктория Бессонова считает эту инициативу излишней и создающий дополнительную нагрузку для бизнеса, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

Роспотребнадзор предлагает дополнить статью 19.7.5-1 КоАП, текущая редакция которой предполагает штрафы за непредоставление уведомления о начале предпринимательской деятельности и за недостоверные сведения в нем.

Предлагается в дополнение к этому установить ответственность за предоставление уведомлений с нарушением сроков и с неполными сведениями. Об этом говорится в обзоре правоприменительной практики Федеральной службы за первое полугодие 2017 года.

Эту инициативу прокомментировала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае Виктория Бессонова:

«Обязанность предпринимателя сообщать об изменении своего юридического и фактического адреса организации действительно установлена частью 6 статьи 8 Закона № 294-ФЗ. Но и ответственность за непредставление или несвоевременное представление предпринимателем сведений (информации), которые предусмотрены законом, и за представление этих сведений в неполном объеме уже установлена статьей 19.7 административного кодекса. Поэтому я считаю инициативу о введении нового штрафа для предпринимателей излишней и не отвечающей государственной политике по снижению административной нагрузки на бизнес. Более того, есть возможность использовать механизмы межведомственного взаимодействия с другими органами, в том числе ФНС».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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