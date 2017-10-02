За что арбитражного управляющего могут дисквалифицировать
Решением Арбитражного суда Новгородской области по делу № А44-1894/2017 арбитражный управляющий привлечён к административной ответственности по части 3.1 статьи 14.13 далее – КоАП, назначено административное наказание в виде дисквалификации сроком на 6 месяцев.
Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.08.2017 по делу №А44-1894/2017 данные судебный акт первой и инстанции оставлен без изменения.
В данном случае в вину арбитражному управляющему вменяется 6 эпизодов нарушений требований закона о несостоятельности (банкротстве), при осуществлении своих полномочий и обязанностей арбитражного управляющего:
1. невыполнение обязанности по соблюдению срока включения в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) сведений о проведении собраний кредиторов Общества, сведений о решениях принятых на собрании кредиторов;
2. невыполнение обязанности по включению в ЕФРСБ сведений о решениях принятых на собрании кредиторов;
3. невыполнение обязанности по проведению инвентаризации имущества должника в разумный срок;
4. невыполнение обязанности по соблюдению срока представления предложения о продаже имущества должника собранию кредиторов;
5. невыполнение обязанности по соблюдению порядка проведения арбитражным управляющим собраний кредиторов должника в части указания всех, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), сведений в протоколах собраний кредиторов должника;
6. невыполнение обязанности по соблюдению порядка ведения реестров требований кредиторов должника.