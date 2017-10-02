За что арбитражного управляющего могут дисквалифицировать

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mityai тогда закрывались те, кто реально работал Я вам выше дал ссылку, вы ее принципиально смотре... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

Над.К ИП закрылось много пустых, кто деятельность не вел. Эти сейчас закрываются пачками, а тогд... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

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Kalita mityai, Вы писали:Малый бизнес у нас малую долю имеет Вообще-то в 2016 году малый бизнес давал 21... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

natalisa51 Лучше бы лимит увеличили. 300000 на год это смешно. За то время,когда его вводили МРОТ был&... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

mityai Но речь-то не о них. Речь о том, что из 5,5+ миллионов закрытых с 12 года ИПшников не работ... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

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Над.К Может быть потому, что закрывают неработающие? Потому что взносы стали сотнями тысяч выстав... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

mityai Там скрывать незачем и нечего было. Тогда , может быть, вы сможете пояснить мне этот графи... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

Над.К mityai, большинство закрывшихся вообще на ЕНВД были. Там скрывать незачем и нечего было. Но ... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

mityai Это медицинский факт, как говорится. Ну вы то уж наверняка знаете, что из всех 100% закр... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

natalisa51 Статья о чём? Я не поняла... О том, что решение за меньшинством. Я вообще не понимаю ? Поче... Что думают бухгалтеры о «Такси»

Над.К Блудный сын, а у вас есть свой рентабельный бизнес, что бы делать подобные заявления? Что-т... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

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Блудный сын Нам пришлось закрываться, потому что не потянули таких ставок Ну если вы закрылись только л... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

mityai Малый бизнес у нас малую долю имеет Вообще-то в 2016 году малый бизнес давал 21% ВВП. Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

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natalisa51 Сейчас открыла опять ссылка. там такая движуха началась ... Все просят соавторство... .... Если&n... Стать судебным юристом станет сложнее