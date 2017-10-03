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Следственный комитет хочет ввести уголовную ответственность для юрлиц

03.10.17 08:35
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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил Госдуме подготовить и внести законопроект о введении уголовной ответственности для юридических лиц.

С такой просьбой он обратился к председателю нижней палаты Вячеславу Володину в конце июля, пишет РБК.

Действующий Уголовный кодекс не предусматривает возможности уголовного преследования юридических лиц. На них распространяется только административная ответственность, что не дает возможности эффективно бороться с коррупцией, прежде всего в вопросах возвращения выведенных за рубеж капиталов, приводит источник РБК аргументы Бастрыкина в пользу законопроекта.

По его словам, без этого документа невозможно экстерриториальное уголовное преследование иностранных организаций, совершающих преступления в России. Крупные капиталы выводятся за рубеж посредством юридических лиц и поступают на счета иностранных компаний.

Кроме того, председатель СКР указывал на то, что по делам об административных правонарушениях не предусмотрена возможность наложения ареста на банковские счета. «Чаще всего дела об административном правонарушении против компаний возбуждаются уже после приговора физическому лицу. Поэтому физлица, фактически контролирующие компанию, успевают вывести деньги с ее счетов, после чего взыскивать в доход государства уже нечего», — отметил он

Законопроект о введении уголовной ответственности для юрлиц уже если в Госдуме, он был внесен 2 года назад депутатом от «Справедливой России» Александром Ремезковым причем именно при поддержке СКР. Однако до сих пор его не рассмотрел профильный комитет. Правительство дало на этот проект отрицательный отзыв.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
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Аноним
Интереснее всего по какой именно схеме уголовного преследования юрлиц он предлагает реализовать (американской, французской, китайской, сингапурской).
По французской схеме (отвечает юрлицо, а руководство полностью освобождается от всякой ответственности) воровать будут гораздо больше.
По остальным схемам - юрлицо отвечает совместно с руководством и (или) учредителями - доходы бюджета будут повышаться, а прозрачность ведения бизнеса увеличится, в т.ч. и за счет массового закрытия (не нужных для иных целей) организаций. А этого не хочет Медведев (для которого номинальные показатели важнее реальных достижений)
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