Компания пыталась откупиться от штрафа за допуск к работе иностранцев. Но за взятку получила еще один штраф

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Прокуратурой Ростовской области установлено, что в декабре 2016 года сотрудник ООО в служебном кабинете сотрудников линейного отдела полиции МВД России в аэропорту Ростов-на-Дону передал взятку в сумме 200 тыс. рублей заместителю начальника полиции по оперативной работе, участвовавшему в оперативном эксперименте.

Цель взятки - принятие заведомо незаконного решения о непривлечении Общества к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.15 КоАП (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).

В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу в крупном размере», сообщает Генпрокуратура.

В этой связи в отношении ООО возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юрлица) и назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.