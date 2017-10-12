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Перевод деятельности на зависимую организацию не помог уйти от уплаты доначисленных налогов

12.10.17 13:17
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Арбитражный суд Центрального округа по делу № А36-2394/2016 признал налогоплательщика и компанию, на которую после окончания проверки был переведен его бизнес, зависимыми лицами, а требования налогового органа о взыскании с зависимого лица задолженности по налогам - законными. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Налоговый орган провел выездную налоговую проверку, по результатам которой доначислил налогоплательщику налоги и пени на 313 млн руб. Однако взыскать задолженность налоговый орган не смог, так как налогоплательщик перевел свою финансово-хозяйственную деятельность на зависимое юридическое лицо. При этом крупные клиенты, а также большая часть сотрудников оказались переведены в новую компанию. Инспекция установила, что порядок ведения бизнеса организаций идентичен и новая компания перезаключила договоры с контрагентами налогоплательщика.

В связи с этим налоговый орган обратился в суд с заявлением о признании налогоплательщика и новой компании зависимыми юридическими лицами и взыскании с последней налоговой задолженности в порядке подпункта 2 пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса РФ.

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