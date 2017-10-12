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Верховный суд отклонил апелляцию Минфина по делу о книге доходов и расходов ИП на ОСНО

12.10.17 14:32
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Верховный суд в апелляционном определении от 28.09.2017 N АПЛ17-331 отклонил жалобу Минфина на решение Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2017 г. № АКПИ17-283.

Этим решением был признан недействующим пункт 22 Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей, утв. приказом Минфина России N 86н, МНС России N БГ-3-04/430 от 13.08.2002.

Напомним, что в суд обратился индивидуальный предприниматель, которому был доначислен НДФЛ по итогам выездной проверки в том числе и по причине того, что он включил в состав профессионального вычета расходы по купленным, но не проданным товарам. Доначисления налога были произведены налоговой инспекцией в соответствии с пунктом 22 Порядка, которым предписывается материальные расходы списывать на затраты в части реализованных товаров. Суды признали пункт 22 несоответствующим закону и Верховный суд с этим согласился.

В апелляционной жалобе Минфин утверждал, что оспариваемое положение не содержит указаний на временную привязку с налоговым периодом, в котором материальные расходы подлежат списанию, однако судьи с этим не согласились.

Не был признан обоснованным и довод апелляционной жалобы о том, что пункт 22 Порядка не нарушает прав, свобод и законных интересов административного истца, поскольку данная норма, не соответствующая закону, была применена к предпринимателю налоговым органом, явно нарушив его права и законные интересы.

Решение Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2017 г. № АКПИ17-283 оставлено без изменений. Таким образом, пункт 22 Порядка применению не подлежит.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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