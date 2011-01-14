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«Никакого детского шампанского. Что такое детское шампанское? Даже если это просто газированная вода, но она имитирует сам процесс питья, это безобразие, мы приучаем ребенка»
— Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко
28.12.16 10:00
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11 мнений
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Аноним
, Самара

Детское шампанское - это глупость нездорового общества и запретный плод тут ни причём. А пример должен быть не питья, а трезвости.

Клерк
Ginger
, Москва

Дети все равно сидят вместе со всеми за столом, видят, как родители пьют шампанское, и тем самым приучаются. Иногда еще и чёкаются бокалами с компотом. Не понимаю, в чем смысл запрета. Это же не систематически происходит, а раз в году.

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Аноним
, Санкт-Петербург
А, к примеру, Макаренко специально обучал своих воспитанников правильно пить и закусывать. Вот он прекрасно понимал, что, рано или поздно, подростки вырастут и вольются во взрослую жизнь, и лучше их обучить культуре пития, чем, если этому их научит по-своему улица.
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Аноним
Конечно лучше детям настоящее шампанское наливать, а не газировку. А ещё лучше, чтоб они тайком сперли спиртное и выпили, потому что им запрещают и не дают! По ходу, Онищенко в детской и подростковой психологии вообще ничего не понимает. Как Правительство наше не понимает того, что хоть обзапрещайся, но пить спиртное люди будут. 

Я в далёком детстве на НГ угостилась глоточком шампанского и через пять минут заснула аж до утра. Обида была такая, что больше я спиртное никогда не пила, не пью и не буду. А кому-то понравится может, а кто-то в подростковом возрасте из-за запретов родителей начинает пить всё, что горит, а кого-то друзья напоили первый раз и т.д. и т.п.. В любом случае запрещать газировку в бутылке характерной формы, это бред.
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Аноним
, Новосибирск
Детский "алкоголь", безалкогольное пиво, электронные сигареты и т.д., все это обман  народа с целью получения прибыли в бизнесе ! В любой случае, это вред для населения и страны в целом!
Клерк
MissCherie
, Самара

С одной стороны безобразие.. а с другой - это этикет, во всех новогодних фильмах все пьют шампанское, дети это видят, им хочется подражать, быть как взрослые.

Детское шампанское не самое страшное зло.... есть проблемы посерьезней.

Клерк
iznau
, Москва
Детское шампанское - это глупость нездорового общества и запретный плод тут ни причём. А пример должен быть не питья, а трезвости.

 и согласна и нет...

А что делают дети за столом с родителями??? Тем более когда им до 10-ти? после хрюшки в постельку.(21,00). Ну а коль позволяете...то не удивляйтесь тому что получится.

Детский столик отдельно от родителей - для своих деток и деток гостей никто не отменял -им интереснее отдельно-как взрослым .

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