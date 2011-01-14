— Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко

Мне нравится Ответить #1 ЮНаталия Сообщения форума Блог Профиль пользователя Личное сообщение Отправить email , Москва С одной стороны да, с другой запретный плод сладок. Тем более, если есть пример родителей
Детское шампанское - это глупость нездорового общества и запретный плод тут ни причём. А пример должен быть не питья, а трезвости.
Дети все равно сидят вместе со всеми за столом, видят, как родители пьют шампанское, и тем самым приучаются. Иногда еще и чёкаются бокалами с компотом. Не понимаю, в чем смысл запрета. Это же не систематически происходит, а раз в году.
Я в далёком детстве на НГ угостилась глоточком шампанского и через пять минут заснула аж до утра. Обида была такая, что больше я спиртное никогда не пила, не пью и не буду. А кому-то понравится может, а кто-то в подростковом возрасте из-за запретов родителей начинает пить всё, что горит, а кого-то друзья напоили первый раз и т.д. и т.п.. В любом случае запрещать газировку в бутылке характерной формы, это бред.
К счастью, он бывший главный санврач. Но, к несчастью, не из-за таких вот дурацких измышлений.
С одной стороны безобразие.. а с другой - это этикет, во всех новогодних фильмах все пьют шампанское, дети это видят, им хочется подражать, быть как взрослые.
Детское шампанское не самое страшное зло.... есть проблемы посерьезней.
и согласна и нет...
А что делают дети за столом с родителями??? Тем более когда им до 10-ти? после хрюшки в постельку.(21,00). Ну а коль позволяете...то не удивляйтесь тому что получится.
Детский столик отдельно от родителей - для своих деток и деток гостей никто не отменял -им интереснее отдельно-как взрослым .