— Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко

«Советую вообще не употреблять алкоголь ни за столом, ни под столом, ни возле стола. Окунитесь в прорубь! Состояние эйфории, когда тебя изнутри всё греет, ни с чем не сопоставимо»