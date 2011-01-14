— Станислав Говорухин, режиссер, комментируя цензуру в России

Комментарий:
Аноним, Вы писали:
И единственная страна где за лайк можно судимость получить.
Чего???
Аноним, Вы писали:И единственная страна где за лайк можно судимость получить. Чего???
Прецеденты уже были. "Иногда и одного лайка достаточно, чтобы отправиться под суд. В 2012 году активиста националистической партии «Российский общенародный союз» Витольда Филиппова оштрафовали на тысячу рублей без права обжалования за лайк, поставленный под кадром из фильма «Американская история Х»." (отсюда - https://lenta.ru/articles/2015/08/13/repost/)
Аноним, Вы писали:
Чего???
Аноним, Вы писали:
Прецеденты уже были. "Иногда и одного лайка достаточно, чтобы отправиться под суд. В 2012 году активиста националистической партии «Российский общенародный союз» Витольда Филиппова оштрафовали на тысячу рублей без права обжалования за лайк, поставленный под кадром из фильма «Американская история Х»." (отсюда - https://lenta.ru/articles/2015/08/13/repost/)