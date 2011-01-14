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«Россия — единственная страна, где можно что угодно говорить»
— Станислав Говорухин, режиссер, комментируя цензуру в России
09.01.17 10:00
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5 мнений
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Аноним
, Саратов
Единственная страна, где госорганы не отвечают не правильную за трактовку законов (см.постановление КС 27п от 30.11.16).
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Аноним

Аноним, Вы писали:


Аноним, Вы писали:

И единственная страна где за лайк можно судимость получить.

 Чего???

 Прецеденты уже были. "Иногда и одного лайка достаточно, чтобы отправиться под суд. В 2012 году активиста националистической партии «Российский общенародный союз» Витольда Филиппова оштрафовали на тысячу рублей без права обжалования за лайк, поставленный под кадром из фильма «Американская история Х»." (отсюда - https://lenta.ru/articles/2015/08/13/repost/)

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