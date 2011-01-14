— Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон

Мне нравится Ответить #1 Аноним , Самара В детстве, в обиходе была такая шутка - у кого, что на уме, то и на словах.Я не исключаю, что просто фильмов про оборотней стало много, от того и сравнение такое навеялось...Но... странно их смотреть.Сказка - ложь, да в ней намёк, - добрым молодцам урок!Очень жизненная сказка, и, что приятно, в конце побеждает Любовь!
Я не исключаю, что просто фильмов про оборотней стало много, от того и сравнение такое навеялось...
Но... странно их смотреть.
Сказка - ложь, да в ней намёк, - добрым молодцам урок!
Очень жизненная сказка, и, что приятно, в конце побеждает Любовь!