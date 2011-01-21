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«Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2017 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению»
— Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
17.01.17 10:07
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5 мнений
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Аноним
, Москва

Заработная плата - самостоятельная единица, живущая по собственным понятиям и делающая, что ей вздумается? У него хотя бы три класса образования-то есть? С чего увеличивать оплату труда, если не растут основные показатели деятельности компаний? Чтобы увеличить зарплату на 10%, надо поднять доходную часть (до ее выплаты) хотя бы на 15% при сохранении расходов на прежнем уровне. Но зарплата не может расти пропорционально производительности. Вторая должна расти быстрее, иначе нет смысла для владельца организации. Хотя этот топилин из государственников, у них же утерян экономический смысл деятельности предприятий. У них экономика проста: нужны деньги - возьми в тумб... в бюджете, а нет, напечатай. Сдается мне, решили двинуть по второму варианту.

Клерк
YUM
, Санкт-Петербург
ЭТОТ деятель и его окружающие, разумеется, увидят и рост реальной  и  номинальной  зарплат. Отчего ж себе  любимому  не порадеть? 
А всех прочих - на "зарплатную комиссию" и в приказном порядке: уведичить! А  то...зашибуууу!  На жалкое - с не с чего! Приду  и найдуууууу! Правда, после  этой "находки" фирма  вылетит в трубуууу, но зарплата-то  увеличится. Хотя бы  один раз.
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Аноним

Экономика России, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2017 года мы, скорее всего, увидим рост реальной экономики, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к её повышению

Государственная дума, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2017 года мы, скорее всего, увидим рост реальной думы, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к её повышению

Федеральная налоговая служба, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2017 года мы, скорее всего, увидим рост налоговой службы, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к её повышению

Бедность населения, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2017 года мы, скорее всего, увидим рост бедности, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к её повышению

Стоимость проезда, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2017 года мы, скорее всего, увидим рост тарифов, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению

Цена приоры, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2017 года мы, скорее всего, увидим рост приоры, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к её повышению

Цена продуктов, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2017 года мы, скорее всего, увидим рост продуктов, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению

Цена нефти, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2017 года мы, скорее всего, увидим рост нефти, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к её повышению

...

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Аноним
, Санкт-Петербург
У него хотя бы три класса образования-то есть?

 Есть. У директора ИПБ уточните, всю подноготную изучила Косопова.

Говорите конкретно!!! - За счёт чего???

 Могу за него сказать, за счет производительности труда!!!

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