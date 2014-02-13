Клерк.Ру
 
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Цитата дня
«Образование - это хорошо, однако, чем больше образованных людей, тем больше риск революций. Революции творят молодые и образованные»
— Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
26.01.17 10:00
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