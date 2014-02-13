— Член Совета Федерации Елена Мизулина

Цитата дня
«Если вы шлепнули, дали подзатыльник, то будет административное наказание: штраф, или арест, или обязательные работы. Но если есть очевидный вред — ссадины, кровоподтеки, сотрясение мозга, то это статьи Уголовного кодекса»
03.02.17 10:00
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Недавно было на япе: жена подала заявление на мужа в домогательствах и склонении к... При том она сама пришла, упала, а он всего лишь снимал штаны. Жена работает юристпрудентом.
Или парня на 6 лет закрыли, или в Израиле таксисы ездят с регистраторами в салоне потому, что каждая ... может их обвинить.
И надо было видеть с каким причмокиванием и злорадной радостью говорил Член Соверта, о том как будут женщины заявлять на своих же мужей.
Короче хочется констатировать ум и сообразительность этих членов по методу Лаврова