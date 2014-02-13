— Член Совета Федерации Елена Мизулина

«Если вы шлепнули, дали подзатыльник, то будет административное наказание: штраф, или арест, или обязательные работы. Но если есть очевидный вред — ссадины, кровоподтеки, сотрясение мозга, то это статьи Уголовного кодекса»