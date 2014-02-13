— Народный артист РФ Константин Райкин

Мне нравится (1) Ответить #1 Аноним , Брянск Это Государство финансирует чью-то лавочку шапито и без этого Государства кто-то не был бы народным артистом, с радостью буду ходатайствовать, чтобы имя народного артиста было увековечено прижизненно в названии какой-нибудь грандиозной помойки ТБО.
Это Государство финансирует чью-то лавочку шапито и без этого Государства кто-то не был бы народным артистом, с радостью буду ходатайствовать, чтобы имя народного артиста было увековечено прижизненно в названии какой-нибудь грандиозной помойки ТБО.
Все изменялось, изменяется, будет изменяться (Omnia mutabantur, mutantur, mutabuntur). (С). При одной власти убивают, при другой памятники ставят, при третьей памятники сносят. "Повезло" тому, у кого это уложилось в одну жизнь. Косте хуже, у него наоборот- сначала возносят, а потом роняют. Диалектика, однако, приходят новые молодые,пора место уступить.
Он не прав в том, что это только "у нас". Весь мир-театр.
Для актера - весь мир театр, для художника - холст, для певца - музыка, для депутата - одномандатные округа, для некрофилов - кладбище, для корреспондентов - сенсация.
Только для нормального человека - мир многогранен, интересен и т.д.
Аноним, Вы писали:
ну, вот тут и рекламка ему подоспела. С его некрофильским государством, носят цитату по всему интернету.
Kalita, афишы по городу и не только его. Никакой рекламы, факт)
Аноним, Вы писали:
я про эту цитату, которая в заметке, ее разнесли по всему интернету, все СМИ перепечатали, третий день мусолят, прям "герой дня".
mityai, Константин Райкин не нуждается в моей защите И сказал он чистую правду, кстати. Просто фраза выдернута из контекста его выступления
А тратить своё время на Вас мне жалко, уж извините.
Я прибежала вам сказать, что вы мне безразличны ))
Но денег регулярно клянчить у некрофильского государства он не забывает. Одно название - твАрец.
Kalita, Райкин еще божий одуванчик в сравнении с Юрием Лозой.
Певец, блогер, колумнист, Лоза резонансное высказывание выдавал: "Все москвичи и питерцы - нахлебники" и о том, что "...перенос Петром I столицы было ошибкой. В Питере нечем заняться, а Москва разрослась до 15-миллионого за счет периферии.... Два больших чирия на теле России....."
Райкин может хочет встретиться здесь, с главным борцуном.
Передислоцировался штаб Навального в Питер из Москвы, началась предвыборная гонка. Попозже еще больше активизируются. Слетятся икары....