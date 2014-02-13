Клерк.Ру
 
Цитата
Цитата дня
«У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем»
— Народный артист РФ Константин Райкин
07.02.17 10:00
Просмотров: 
Написать свое мнение
13 мнений
Аватар
Аноним
, Брянск

Это Государство финансирует чью-то лавочку шапито и без этого Государства кто-то не был бы народным артистом, с радостью буду ходатайствовать, чтобы имя народного артиста было увековечено прижизненно в названии какой-нибудь грандиозной помойки ТБО.

Клерк
Kalita
, Хабаровск

Все изменялось, изменяется, будет изменяться (Omnia mutabantur, mutantur, mutabuntur). (С).  При одной власти убивают, при другой памятники ставят, при третьей памятники сносят. "Повезло" тому, у кого это уложилось в одну жизнь. Косте хуже, у него наоборот- сначала возносят, а потом роняют.  Диалектика, однако, приходят новые молодые,пора место уступить.

Он не прав в том, что это только "у нас". Весь мир-театр.

Аватар
Аноним
, Брянск

Для актера - весь мир театр, для художника - холст, для певца - музыка, для депутата - одномандатные округа, для некрофилов - кладбище, для корреспондентов - сенсация.

Только для нормального человека - мир многогранен, интересен и т.д.

Клерк
Kalita
, Хабаровск

Аноним, Вы писали:

Опять Райкина понесло.... Приезжает на гастроли в Спб, будет выступать в театре им. Папы

 ну, вот тут и рекламка ему подоспела. С его некрофильским государством, носят цитату по всему интернету. 

Клерк
mityai
, Ижевск
Ох блин, залогиниться забыл. Над.К, ну где же вы? Ждем вашего объяснения, что Райкин на самом деле невинная жертва режима, Райкин плаза к нему не имеет никакого отношения, а государство угнетает таких вот творцов и не дает им денег.
Клерк
Kalita
, Хабаровск

Аноним, Вы писали:

Kalita, афишы по городу и не только его. Никакой рекламы, факт)

 

 я про эту цитату, которая в заметке, ее разнесли по всему интернету, все СМИ перепечатали, третий день мусолят, прям "герой дня". 

<b>Модератор</b>
Над.К

mityai, Константин Райкин не нуждается в моей защите ;) И сказал он чистую правду, кстати. Просто фраза выдернута из контекста его выступления

А тратить своё время на Вас мне жалко, уж извините.

Клерк
mityai
, Ижевск
А тратить своё время на Вас мне жалко, уж извините.

 Я прибежала вам сказать, что вы мне безразличны )) 

И сказал он чистую правду, кстати

 Но денег регулярно клянчить у некрофильского государства он не забывает. Одно название - твАрец.

<b>Модератор</b>
Над.К
15 лет он играет этот спектакль, так нет, какой-то больной на голову зритель на него пришел и выдернул фразу оттуда. Ну развлекайтесь, поливая грязью в очередной раз людей, раз заняться нечем, что еще можно сказать?
Аватар
Аноним
, Санкт-Петербург
я про эту цитату, которая в заметке, ее разнесли по всему интернету, все СМИ перепечатали, третий день мусолят, прям "герой дня".

 Kalita, Райкин еще божий одуванчик в сравнении с Юрием Лозой.
Певец, блогер, колумнист, Лоза резонансное высказывание выдавал: "Все москвичи и питерцы - нахлебники" и о том, что "...перенос Петром I столицы было ошибкой. В Питере нечем заняться, а Москва разрослась до 15-миллионого за счет периферии.... Два больших чирия на теле России....."
Райкин может хочет встретиться здесь, с главным борцуном. 
Передислоцировался  штаб Навального в Питер из Москвы, началась предвыборная гонка. Попозже еще больше активизируются. Слетятся икары....
 


Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день
Рубрики
еще
»
Мнения3
Аноним прокомментировал материал «Банки не смогут требовать выплату просроченных долгов в объеме, превышающем 50% доходов должника»
01:06
Аноним прокомментировал материал ««ФИНАМ» начал тестирование новой версии своего сайта»
00:08
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
00:08
Аноним прокомментировал материал «Новая каста: самоуверенные должники»
вчера, 23:53
Аноним прокомментировал материал «488-ФЗ: «контрольный» удар по бизнесу»
вчера, 23:44
Клерк
agata1klerk прокомментировал материал «Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами»
вчера, 23:24
Клерк
Dertp прокомментировал материал «ИП не знает, как избавиться от статуса работодателя»
вчера, 22:59
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "ТЭК ЭКСПРЕСС № 1"»
вчера, 22:33
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Правительство одобрило повышение штрафов за отказ пропустить пешеходов»
вчера, 22:19
Клерк
filisonov прокомментировал материал «ИП не вправе заниматься торговлей крепкого алкоголя»
вчера, 22:16
Клерк
filisonov прокомментировал материал «Открытие и закрытие ИП. Порядок действий»
вчера, 22:14
Аноним прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 22:09
Клерк
Константин_50 прокомментировал материал «Какие документы нужно запросить у контрагента прежде, чем заключить договор?»
вчера, 21:59
Аноним прокомментировал материал «В Госдуме обсудили принятый законопроект о введении онлайн касс с представителями бизнес-сообщества»
вчера, 21:22
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Тренажер сдачи бухгалтерского отчета за 2016 год»
вчера, 21:10
Аноним прокомментировал материал «Правительство одобрило повышение штрафов за отказ пропустить пешеходов»
вчера, 21:01
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "НПЦ "ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ"»
вчера, 20:57
Клерк
Val6556 прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 20:56
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
вчера, 20:55
Аноним прокомментировал материал «Пенсионный возраст повысят»
вчера, 20:55
Аноним прокомментировал материал «В чем ошибается Владимир Туров: никого не посадят»
вчера, 20:42
Аноним прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 20:37
Аноним прокомментировал материал «В чем ошибается Владимир Туров: никого не посадят»
вчера, 20:19
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет 14, банки хотят 08, но бухгалтеры выбирают 01»
вчера, 20:18
Клерк
OljaMKr прокомментировал материал «ИП не знает, как избавиться от статуса работодателя»
вчера, 20:14
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Правительство одобрило повышение штрафов за отказ пропустить пешеходов»
вчера, 20:06
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Владимир Туров: спасибо Клерк.ру, я теперь тоже битый»
вчера, 19:49
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 19:48
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Новое письмо ФНС про статусы в платежках по страховым взносам»
вчера, 19:42
Аноним прокомментировал материал «Владимир Туров: спасибо Клерк.ру, я теперь тоже битый»
вчера, 19:33
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
вчера, 19:32
Аноним прокомментировал материал «Народный артист РФ Константин Райкин»
вчера, 19:21
Аноним прокомментировал материал «Правительство одобрило повышение штрафов за отказ пропустить пешеходов»
вчера, 19:13
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Статус плательщика страховых взносов в платежке: последняя информация от налоговиков»
вчера, 19:11
Аноним прокомментировал материал ««Обратная» шкала НДФЛ: поощряем богатых и стимулируем бедных»
вчера, 19:07
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Тренажер сдачи бухгалтерского отчета за 2016 год»
вчера, 19:07
еще
 