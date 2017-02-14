— Андрей Кончаловский, режиссер о своем фильме «Рай», который не попал в число номинантов на премию «Оскар»

«Не попал, ну и слава Богу. Голливуд — это не центр мира. Я уже много раз говорил: «Оскар» сильно переоценен»