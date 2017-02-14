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«Не попал, ну и слава Богу. Голливуд — это не центр мира. Я уже много раз говорил: «Оскар» сильно переоценен»
— Андрей Кончаловский, режиссер о своем фильме «Рай», который не попал в число номинантов на премию «Оскар»
14.02.17 10:00
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