— Депутат Госдумы Виталий Милонов

Цитата дня
«Пусть те, кто празднуют, всегда помнят, что главным спонсором этого праздника, по идее, должны выступать производители всевозможного рода презервативов и т.д. Потому что это день иллюзии любви, день походов в ресторан с кабаком и постелью, вот что это за праздник»
15.02.17 10:00
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Если проповедь решил читать ты людям то должен жрать не слаще чем они
СССРРоссии отменили? В чем тут криминал? Или в любой другой день можно, а если 14 февраля - то ты иностранный шпион, чтящий чужие традиции... Почему-то смешно)))
Вот чувствуется у человека, явная озабоченность в данном вопросе.
Как он смакует все фетиши :... "кабак" .. "постель" . Мысли просто взрывают его мозг. Идёт просто чехарда ярких картинок из его собственного опыта.
Я конечно не специалист, по подростковым травмам, но нужно всё таки как то локализовывать его проблему. Быть может найдётся в инете женщина (или мужчина по выбору депутата), которые смогут восхитится его яркой сексуальности, размерами его мужского достоинства и т.д. А по празднику в принципе депутат прав. Особого смысла естественно праздник не несёт. Однако для людей, должен быть день когда они хотя бы по "поводу" должны любить друг друга.
С Праздником)
Важнее темы нет! Лишь бы высказаться и быть на слуху..