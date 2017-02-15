— Депутат Госдумы Виталий Милонов

«Пусть те, кто празднуют, всегда помнят, что главным спонсором этого праздника, по идее, должны выступать производители всевозможного рода презервативов и т.д. Потому что это день иллюзии любви, день походов в ресторан с кабаком и постелью, вот что это за праздник»