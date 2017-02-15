Клерк.Ру
 
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Цитата дня
«Пусть те, кто празднуют, всегда помнят, что главным спонсором этого праздника, по идее, должны выступать производители всевозможного рода презервативов и т.д. Потому что это день иллюзии любви, день походов в ресторан с кабаком и постелью, вот что это за праздник»
— Депутат Госдумы Виталий Милонов
15.02.17 10:00
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9 мнений
Клерк
bestiya7460
, Челябинск
Какой бред, нет ну им реально там в Думе заниматься нечем, хотя и праздник то не наш вовсе, чтобы ему уделять такое значение и внимание.....
<b>Модератор</b>
бух2007
день походов в ресторан с кабаком и постелью

 

А что, секс в СССР России отменили? В чем тут криминал? Или в любой другой день можно, а если 14 февраля - то ты иностранный шпион, чтящий чужие традиции... Почему-то смешно)))
Клерк
kordorru
, Барнаул

Вот чувствуется у человека, явная озабоченность в данном вопросе. 

Как он смакует все фетиши :... "кабак" .. "постель" . Мысли просто взрывают его мозг. Идёт просто чехарда ярких картинок из его собственного опыта. 

Я конечно не специалист, по подростковым травмам, но нужно всё таки как то локализовывать его проблему. Быть может найдётся в инете женщина (или мужчина по выбору депутата), которые смогут восхитится его яркой сексуальности, размерами его мужского достоинства и т.д. А по празднику в принципе депутат прав. Особого смысла естественно праздник не несёт. Однако для людей, должен быть день когда они хотя бы по "поводу" должны любить друг друга.

 С Праздником) 

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Аноним
, Москва
Мое оценочное суждение, что он нетрадиционной ориентации. И выглядит так, и вещает постоянно что-то против нормальных отношений между мужчиной и женщиной. Если это день иллюзии любви, то какой день не иллюзии? Конечно, бывают дни без кабаков и/или постели, но чем они лучше?
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