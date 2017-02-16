Клерк.Ру
 
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Цитата дня
«...в 2022 году будут приняты повсеместно законы, которые будут регулировать взаимоотношения человека и робота»
— Председатель Госдумы Вячеслав Володин
16.02.17 10:00
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6 мнений
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Аноним
, Москва
Ну, не трудно догадаться, что эти законы будут выводить из под ответственности производителей и владельцев роботов. Например, ДТП с беспилотным автомобилем, инцидент с торговым роботом и так далее...
Клерк
kordorru
, Барнаул
Угу. Зачем работодателя люди рабочие. Им же и пенсии плати и пособия, ещё и жаловаться будут. А тут нанял одного программиста и инженера.. а на улицу сотню народу выгнал, вместе с семьями голодовать.. А ещё думаем и что у нас с медициной.. а зачем она? Гораздо выгоднее роботы, нафига народ то размножать и плодить?
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Аноним
, Уфа
На днях читала старую, еще советскую книжицу с фантастикой. Эта цитата очень напомнила один рассказик (автора, к сожалению, не помню). Сюжет таков: вместо бюрократа на прием граждан посадили робота, мол, робот эмоциям не поддается, в памяти имеет свод всех законов, и будет принимать решения исходя из буквы закона, а не человечности. Через год пришлось вернуть на место бюрократа, потому что робот стал проявлять сочувствие к просителям, обиженным глупыми законами. Человек-бюрократ такого не допускал. 
ну вот в точку прям... 
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