— Андрей Бельянинов, бывший глава Федеральной таможенной службы

Комментарий:
«Я буду работать там, куда поставит президент, могу делать все: могу туалеты мыть, могу быть губернатором»
... но больше всего, я люблю лизать руководящие задницы. Только не выбрасывайте меня из властной обоймы... хнык-хнык.
"...я еще и вышивать могу и на машинке тоже..."
... но больше всего, я люблю лизать руководящие задницы. Только не выбрасывайте меня из властной обоймы... хнык-хнык.
"...я еще и вышивать могу и на машинке тоже..."
Меру. Степень Глубину
И прошу меня отправить на текущую войну.
Нет войны, я все приму.
Ссылку, каторгу, тюрьму.
Но, желательно в июле
И желательно в Крыму