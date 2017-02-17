Клерк.Ру
 
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Цитата дня
«Я буду работать там, куда поставит президент, могу делать все: могу туалеты мыть, могу быть губернатором»
— Андрей Бельянинов, бывший глава Федеральной таможенной службы
17.02.17 10:00
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6 мнений
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Аноним
, Москва
«Я буду работать там, куда поставит президент, могу делать все: могу туалеты мыть, могу быть губернатором»

... но больше всего, я люблю лизать руководящие задницы. Только не выбрасывайте меня из властной обоймы... хнык-хнык.

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Аноним
, Москва
Признаю свою вину,
Меру. Степень Глубину
И прошу меня отправить на текущую войну.
Нет войны, я все приму.
Ссылку, каторгу, тюрьму.
Но, желательно в июле
И желательно в Крыму
Леонид Филатов
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