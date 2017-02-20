Клерк.Ру
 
Цитата
Цитата дня
«Почти все взрослые мужчины в возрасте от 20 до 60 лет в России пропущены через тюрьму»
— Беглый депутат Денис Вороненков
20.02.17 10:00
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8 мнений
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Аноним
, Краснодар
Откуда, кто придумал? Как говорил один наш командир- Вы, товарищи офицеры, не пришедшие в сознание! Вот и властьпредержащие у нас такие- живут в своей каше, за борт авто боятся высунутся, а все туда же Россею матушку жалеют. Лицемеры.
Клерк
kordorru
, Барнаул

Не все! Есть мужчины в этом возрасте, которые в аккурат, таких вот депутатов... в тюрьму то и направляют) Так, что не обобщать, не все сидят, некоторые наоборот сажают! Возвращайся и проверь)

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Аноним
, Мурманск
если считать армию по призыву за тюрьму, то он недалек от истины.

 Год в армии это далеко не тюрьма.  А этот беглый и свадьбу справил с Максаковой, и всему миру показал.

Клерк
НатальяС
, Краснодар

Почитала я биографию Максаковой, а также её мамы и бабушки. В общем, от осинки не родятся апельсинки. Дедушка Максаковой, тоже оперный певец, в 1942 году вместо того, чтобы концертами повышать боевой дух войск, эмигрировал в США.

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