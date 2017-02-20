— Беглый депутат Денис Вороненков

Мне нравится Ответить #1 НатальяС Сообщения форума Блог Профиль пользователя Личное сообщение Отправить email , Краснодар От сумы да от тюрьмы не зарекайся. Народная русская пословица.
От сумы да от тюрьмы не зарекайся. Народная русская пословица.
Не все! Есть мужчины в этом возрасте, которые в аккурат, таких вот депутатов... в тюрьму то и направляют) Так, что не обобщать, не все сидят, некоторые наоборот сажают! Возвращайся и проверь)
Кровавый режЫм!
Год в армии это далеко не тюрьма. А этот беглый и свадьбу справил с Максаковой, и всему миру показал.
Почитала я биографию Максаковой, а также её мамы и бабушки. В общем, от осинки не родятся апельсинки. Дедушка Максаковой, тоже оперный певец, в 1942 году вместо того, чтобы концертами повышать боевой дух войск, эмигрировал в США.