Клерк.Ру
 
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Цитата
Цитата дня
Возможно, нам придется кардинально переосмыслить необходимость многих привычных нам вещей, таких как деньги, например.
—  Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis-2017
06.10.17 11:54
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Мнения
 
Люди которым это нравится
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Мнения 73
Аноним
11:51
Та же история, налоговая заносит в список "неблагонадежных", не принимает отчеты, требует ЛИЧНОГО...
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
<b>Модератор</b>
бух2007 11:51
да, с Зиноидой Ивановной ПФ облажался по полной программе ))  С тех пор они не выкладывают к...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
<b>Модератор</b>
Над.К 11:36
Надеемся, в следующий раз редакция «Клерка» проведет более тщательное расследование&...
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Клерк
msneg 11:34
Рамиль_Шайхутдинов, Вы писали:Пользователи vs менеджеры — это не объективно) Рамиль, скажите...
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Аноним
11:28
Аноним, Вы писали:В ПФР работают люди которые с математикой видно плохо дружили в школе. В п...
Отложенный выход на пенсию на примере пенсионерки Зинаиды Ивановны
Клерк
MissCherie 11:26
Ой да, с Зиноидой Ивановной ПФ облажался по полной программе ))
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Клерк
Alexander_Smirnov 11:25
Конечно, деньги - зло. Его всегда не хватает.
А так ли уж необходимы деньги?
Клерк
Рамиль_Шайхутдинов 11:20
Пользователи vs менеджеры &mdash; это не объективно)
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
<b>Модератор</b>
бух2007 11:17
Кто-нибудь знает на сколько выше.  Ага. Считали.Отложенный выход на пенсию на примере пенсио...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Аноним
11:15
Пусть Нае...ллина первой подаст пример и откажется от денег.
А так ли уж необходимы деньги?
Аноним
11:13
Как всегда. Везде перемены, борьба. А стрелочником решили назначить бухгалтера.
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
Аноним
11:10
серая зарплата уменьшает пенсию  Ага, а белая с такими налогами не даёт возможности даже дож...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Клерк
Kalita 11:10
Аноним, Вы писали:mityai, Вы писали:Если бы хоть какую-то читали, то знали бы, что все схлопнулос...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Клерк
ВаляЧел 11:07
БАБЛОулина - убийца банков. Эпизод 1 "Первые шаги Эльвиры Набиуллиной"
А так ли уж необходимы деньги?
Аноним
11:04
Охрана труда не давит на экономику. Ну если вы знаете экономику, то человек, вернее его работоспо...
От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника
Аноним
11:03
Я 10 лет назад любила свою профессию... В маникюрщицы надо уходить!  Надоело прям.
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
<b>Модератор</b>
Над.К 11:01
Аноним, Вы бы сначала узнали, что Конституция пишется с заглавной буквы :) А потом пытались ...
ИФНС шлет бумажные письма
Клерк
Satch 11:01
Думаю что это была специальная затея государства.. так сказать поиметь немного оборотных средств,...
Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов
Клерк
mityai 10:55
На судьбы плевать, главное, чтобы цифры были красивые. Я так понимаю, что лично вам было бы лучш...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Клерк
Листопад5 10:54
по первому каналу постоянно твердят оформи пенсию позже и получишь пенсию значительно выше. Кто-н...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Клерк
msneg 10:53
Рамиль_Шайхутдинов, Вы писали:После такой статьи мне даже от лица Эльбы хочется заступиться за Мо...
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Клерк
scvo70 10:53
Я не понимаю, почему все так глупо. На конец года все предприятия сдали отчет в ОПФ , где есть ос...
Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов
Клерк
Рамиль_Шайхутдинов 10:53
А про Эльбу расследование будет профессиональнее?)
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Аноним
10:53
добрый день. в праве ли руководитель филиала утверждать форму расчетного листка? разве это не обя...
Расчетный листок – документ, необходимый любому работодателю
Клерк
Рамиль_Шайхутдинов 10:52
После такой статьи мне даже от лица Эльбы хочется заступиться за Мое дело. Все-таки «п...
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Клерк
scvo70 10:51
Я не понимаю, почему все так глупо. На конец года все предприятия сдали отчет в ОПФ , где есть ос...
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам
Аноним
10:38
mityai, Вы писали:Если бы хоть какую-то читали, то знали бы, что все схлопнулось еще 2 года назад...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Консультант по ИТ
lubezniy 10:33
Аналогичный вариант: ИФНС сама, не уведомляя оператора, блокирует абонента на уровне ИРУД (ФНС-ов...
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
Аноним
10:26
Для бухгалтера будут полезны знания что, да как работает.  Это не нервирует, если работает. ...
ИФНС шлет бумажные письма
Клерк
Alise07 10:23
За Телеграмм огромное спасибо. Очень удобно в отпуске
Три причины больше не ходить на «Клерк»
Клерк
Альтернатива 10:21
Повышение более чем на 16 % в 2018 г. предельной величины базы для взносов, (также ранее повышени...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Клерк
Альтернатива 10:18
Признать что провалили. Отставка как губернаторов самый волшебный стимул для чиновников (выговор ...
Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов
Клерк
Надежда-25 10:16
Аноним, Вы писали:Отвратительный интерфейс! Выписку нормальную пор платежам в бюджет невозможно с...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Клерк
natalisa51 10:09
 Вообще эта передача не нужна.  до 2016г. Сдают отчёты и ллатят в ПФ всё что до 2016г.....
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам