Аноним

Та же история, налоговая заносит в список "неблагонадежных", не принимает отчеты, требует ЛИЧНОГО... СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков

бух2007 да, с Зиноидой Ивановной ПФ облажался по полной программе )) С тех пор они не выкладывают к... ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию

Аноним

Аноним, Вы писали:В ПФР работают люди которые с математикой видно плохо дружили в школе. В п... Отложенный выход на пенсию на примере пенсионерки Зинаиды Ивановны

MissCherie Ой да, с Зиноидой Ивановной ПФ облажался по полной программе )) ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию

Аноним

Козлы Выиграл в лотерею – заплати налог

бух2007 Кто-нибудь знает на сколько выше. Ага. Считали.Отложенный выход на пенсию на примере пенсио... ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию

Аноним

Пусть Нае...ллина первой подаст пример и откажется от денег. А так ли уж необходимы деньги?

Аноним

Как всегда. Везде перемены, борьба. А стрелочником решили назначить бухгалтера. СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков

Аноним

серая зарплата уменьшает пенсию Ага, а белая с такими налогами не даёт возможности даже дож... ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию

Аноним

Охрана труда не давит на экономику. Ну если вы знаете экономику, то человек, вернее его работоспо... От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника

Аноним

Я 10 лет назад любила свою профессию... В маникюрщицы надо уходить! Надоело прям. СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков

Над.К Аноним, Вы бы сначала узнали, что Конституция пишется с заглавной буквы :) А потом пытались ... ИФНС шлет бумажные письма

Satch Думаю что это была специальная затея государства.. так сказать поиметь немного оборотных средств,... Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов

mityai На судьбы плевать, главное, чтобы цифры были красивые. Я так понимаю, что лично вам было бы лучш... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

Листопад5 по первому каналу постоянно твердят оформи пенсию позже и получишь пенсию значительно выше. Кто-н... ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию

scvo70 Я не понимаю, почему все так глупо. На конец года все предприятия сдали отчет в ОПФ , где есть ос... Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов

Аноним

добрый день. в праве ли руководитель филиала утверждать форму расчетного листка? разве это не обя... Расчетный листок – документ, необходимый любому работодателю

scvo70 Я не понимаю, почему все так глупо. На конец года все предприятия сдали отчет в ОПФ , где есть ос... Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам

Аноним

mityai, Вы писали:Если бы хоть какую-то читали, то знали бы, что все схлопнулось еще 2 года назад... Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год

Аноним

Для бухгалтера будут полезны знания что, да как работает. Это не нервирует, если работает. ... ИФНС шлет бумажные письма

Альтернатива Повышение более чем на 16 % в 2018 г. предельной величины базы для взносов, (также ранее повышени... ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию

Альтернатива Признать что провалили. Отставка как губернаторов самый волшебный стимул для чиновников (выговор ... Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов