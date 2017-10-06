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Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Актуальные вопросы бухгалтерского учета и отчетности. Шнайдерман Т.А.
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Расходы нормируемые для целей налогообложения прибыли, НДС и НДФЛ
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Воробьева Е.В. Заработная плата и зарплатные налоги: правовые и бухгалтерские аспекты
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Цитата дня
Возможно, нам придется кардинально переосмыслить необходимость многих привычных нам вещей, таких как деньги, например.
— Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis-2017
06.10.17 11:54
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»
Мнения
73
Аноним
11:51
Та же история, налоговая заносит в список "неблагонадежных", не принимает отчеты, требует ЛИЧНОГО...
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
бух2007
11:51
да, с Зиноидой Ивановной ПФ облажался по полной программе )) С тех пор они не выкладывают к...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Над.К
11:36
Надеемся, в следующий раз редакция «Клерка» проведет более тщательное расследование&...
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
msneg
11:34
Рамиль_Шайхутдинов, Вы писали:Пользователи vs менеджеры — это не объективно) Рамиль, скажите...
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Аноним
11:28
Аноним, Вы писали:В ПФР работают люди которые с математикой видно плохо дружили в школе. В п...
Отложенный выход на пенсию на примере пенсионерки Зинаиды Ивановны
MissCherie
11:26
Ой да, с Зиноидой Ивановной ПФ облажался по полной программе ))
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Аноним
11:26
Козлы
Выиграл в лотерею – заплати налог
Alexander_Smirnov
11:25
Конечно, деньги - зло. Его всегда не хватает.
А так ли уж необходимы деньги?
Рамиль_Шайхутдинов
11:20
Пользователи vs менеджеры — это не объективно)
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
бух2007
11:17
Кто-нибудь знает на сколько выше. Ага. Считали.Отложенный выход на пенсию на примере пенсио...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Аноним
11:15
Пусть Нае...ллина первой подаст пример и откажется от денег.
А так ли уж необходимы деньги?
Аноним
11:13
Как всегда. Везде перемены, борьба. А стрелочником решили назначить бухгалтера.
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
Аноним
11:10
серая зарплата уменьшает пенсию Ага, а белая с такими налогами не даёт возможности даже дож...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Kalita
11:10
Аноним, Вы писали:mityai, Вы писали:Если бы хоть какую-то читали, то знали бы, что все схлопнулос...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
ВаляЧел
11:07
БАБЛОулина - убийца банков. Эпизод 1 "Первые шаги Эльвиры Набиуллиной"
А так ли уж необходимы деньги?
Аноним
11:04
Охрана труда не давит на экономику. Ну если вы знаете экономику, то человек, вернее его работоспо...
От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника
Аноним
11:03
Я 10 лет назад любила свою профессию... В маникюрщицы надо уходить! Надоело прям.
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
Над.К
11:01
Аноним, Вы бы сначала узнали, что Конституция пишется с заглавной буквы :) А потом пытались ...
ИФНС шлет бумажные письма
Satch
11:01
Думаю что это была специальная затея государства.. так сказать поиметь немного оборотных средств,...
Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов
mityai
10:55
На судьбы плевать, главное, чтобы цифры были красивые. Я так понимаю, что лично вам было бы лучш...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
Листопад5
10:54
по первому каналу постоянно твердят оформи пенсию позже и получишь пенсию значительно выше. Кто-н...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
msneg
10:53
Рамиль_Шайхутдинов, Вы писали:После такой статьи мне даже от лица Эльбы хочется заступиться за Мо...
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
scvo70
10:53
Я не понимаю, почему все так глупо. На конец года все предприятия сдали отчет в ОПФ , где есть ос...
Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов
Рамиль_Шайхутдинов
10:53
А про Эльбу расследование будет профессиональнее?)
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
Аноним
10:53
добрый день. в праве ли руководитель филиала утверждать форму расчетного листка? разве это не обя...
Расчетный листок – документ, необходимый любому работодателю
Рамиль_Шайхутдинов
10:52
После такой статьи мне даже от лица Эльбы хочется заступиться за Мое дело. Все-таки «п...
«Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать
scvo70
10:51
Я не понимаю, почему все так глупо. На конец года все предприятия сдали отчет в ОПФ , где есть ос...
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам
Аноним
10:38
mityai, Вы писали:Если бы хоть какую-то читали, то знали бы, что все схлопнулось еще 2 года назад...
Стал известен размер фиксированных взносов ИП на 2018 год
lubezniy
10:33
Аналогичный вариант: ИФНС сама, не уведомляя оператора, блокирует абонента на уровне ИРУД (ФНС-ов...
СБИС+ИФНС = угроза нормальной сдачи отчетности. Тензор ссылается на «черный список» налоговиков
Аноним
10:26
Для бухгалтера будут полезны знания что, да как работает. Это не нервирует, если работает. ...
ИФНС шлет бумажные письма
Alise07
10:23
За Телеграмм огромное спасибо. Очень удобно в отпуске
Три причины больше не ходить на «Клерк»
Альтернатива
10:21
Повышение более чем на 16 % в 2018 г. предельной величины базы для взносов, (также ранее повышени...
ПФР снова предупреждает: серая зарплата уменьшает пенсию
Альтернатива
10:18
Признать что провалили. Отставка как губернаторов самый волшебный стимул для чиновников (выговор ...
Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов
Надежда-25
10:16
Аноним, Вы писали:Отвратительный интерфейс! Выписку нормальную пор платежам в бюджет невозможно с...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Татьяна- Васильевна
10:12
hub, Спасибо!
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам
natalisa51
10:09
Вообще эта передача не нужна. до 2016г. Сдают отчёты и ллатят в ПФ всё что до 2016г.....
Налоговики пришли рассказать, почему рисуют долги по взносам