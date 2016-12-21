E-commerce Solutions проведет форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами»

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9 февраля 2017 года на площадке культурного центра "Японский Дом" E-commerce Solutions проведет однодневный образовательный форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами».

В фокусе форума – мастер-классы и разбор практических кейсов со специалистами, прямое общение с коллегами по электронной торговле, знакомство с новыми инструментами e-commerce маркетинга для b2b/b2c оптовых электронных площадок, ритейла, e-банкинга и страхования.

«Мы много лет наблюдали за тенденциями на рынке электронной торговли. Изучили все существующие e-commerce решения. Подружились с лучшими экспертами рынка. Теперь мы готовы делиться накопленными знаниями, - комментирует Ефим Алдухов, управляющий партнер E-commerce Solutions. - Наша задача сделать так, чтобы на форуме выступили лучшие специалисты рынка. Для этого мы собрали экспертный совет, в который вошли «звезды» электронной торговли и ритейла, и совместно с ними проводим отбор спикеров».

В состав экспертного совета вошли ведущие специалисты отрасли из таких компаний, как: Циан Групп, Детский мир, TechnoNicol, Связной, Otto Group Russia, Адамас, HOFF, Media Markt, Техносила, K50, Fetchee, GdeSLon, MGCom, MAPS.ME, EnjoyMe, Wikimart, HomeMe, KakProsto.ru, QLEAN, Out of Cloud и другие.

К участию в образовательном форуме «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» приглашаются представители ритейла, электронных торговых площадок, банков и страховых компаний. Руководители e-commerce подразделений в компаниях, а также все, кто интересуется управлением маркетинга в электронной среде.

Ключевые темы докладов и дискуссий:

Стратегия продвижения. Управление маркетингом. Бюджетирование.

Омни-канальный маркетинг. Онлайн для оффлайн и наоборот.

Контекстная реклама и прайс-площадки.

Email-маркетинг. От сбора базы до массовых рассылок.

Ретаргетинг. RTB. Таргетированная реклама в социальных сетях.

Аналитика и оптимизация рекламных кампаний.

Мобильный трафик.

SMM для стимулирования продаж. Instagram. Facebook. ВКонтакте.

SEO.

Партнёрские программы (СРА, СРО и другие)

Помимо целого багажа знаний участники форума получат индивидуальные консультации с экспертами, практический учебник «Эффективное управление интернет-магазином», сертификат специалиста по e-commerce маркетингу, а также смогут принять участие в номинациях для награждения лучших профессионалов рынка электронной торговли в своих направлениях.

Руслан Ишмаметов, ex. Head of e-commerce, Технониколь

“На мой взгляд, главным трендом 2017 года для российского рынка электронной торговли станет работа над эффективностью. Эффективность в маркетинге интернет-магазинов - это всегда комплексное понятие, включающее в себя знания, навыки, процессы и людей”

Евгений Бондарев, директор по цифровому маркетингу, Циан Групп

“Многие проекты в сфере электронной коммерции неизбежно проходят через одни и те же "велосипеды" и "костыли", поскольку большинство знаний по теме разбросано по десяткам докладов и статьей. Мы хотим собрать все эти материалы в одном месте и одним днем пройтись по всему, что может касаться российского e-commerce. Будем определять, как и какие подбирать инструменты, составлять показатели и достигать их”