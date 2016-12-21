Клерк.Ру
 

E-commerce Solutions проведет форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами»

21.12.16 10:57
Просмотров: 

9 февраля 2017 года на площадке культурного центра "Японский Дом" E-commerce Solutions проведет однодневный образовательный форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами».

В фокусе форума – мастер-классы и разбор практических кейсов со специалистами,  прямое общение с коллегами по электронной торговле, знакомство с новыми инструментами e-commerce маркетинга для b2b/b2c оптовых электронных площадок, ритейла, e-банкинга и страхования.

«Мы много лет наблюдали за тенденциями на рынке электронной торговли. Изучили все существующие e-commerce решения. Подружились с лучшими экспертами рынка. Теперь мы готовы делиться накопленными знаниями,  - комментирует Ефим Алдухов, управляющий партнер E-commerce Solutions. - Наша задача сделать так, чтобы на форуме выступили лучшие специалисты рынка. Для этого мы собрали экспертный совет, в который вошли «звезды» электронной торговли и ритейла, и совместно с ними проводим отбор спикеров».

В состав экспертного совета вошли ведущие специалисты отрасли из таких компаний, как: Циан Групп, Детский мир, TechnoNicol, Связной, Otto Group Russia, Адамас, HOFF, Media Markt, Техносила, K50, Fetchee, GdeSLon, MGCom, MAPS.ME, EnjoyMe, Wikimart, HomeMe, KakProsto.ru, QLEAN, Out of Cloud и другие.

К участию в образовательном форуме «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» приглашаются представители ритейла, электронных торговых площадок, банков и страховых компаний. Руководители e-commerce подразделений в компаниях, а также все, кто интересуется управлением маркетинга в электронной среде.

Ключевые темы докладов и дискуссий:

  • Стратегия продвижения. Управление маркетингом. Бюджетирование.
  • Омни-канальный маркетинг. Онлайн для оффлайн и наоборот. 
  • Контекстная реклама и прайс-площадки.
  • Email-маркетинг. От сбора базы до массовых рассылок. 
  • Ретаргетинг. RTB. Таргетированная реклама в социальных сетях.
  • Аналитика и оптимизация рекламных кампаний.
  • Мобильный трафик.
  • SMM для стимулирования продаж. Instagram. Facebook. ВКонтакте.
  • SEO.
  • Партнёрские программы (СРА, СРО и другие)

Помимо целого багажа знаний участники форума получат индивидуальные консультации с экспертами, практический учебник «Эффективное управление интернет-магазином», сертификат специалиста по e-commerce маркетингу,  а также смогут принять участие в номинациях для награждения лучших профессионалов рынка электронной торговли в своих направлениях.

Руслан Ишмаметов, ex. Head of e-commerce, Технониколь

“На мой взгляд, главным трендом 2017 года для российского рынка электронной торговли станет работа над эффективностью. Эффективность в маркетинге интернет-магазинов - это всегда комплексное понятие, включающее в себя знания, навыки, процессы и людей”

Евгений Бондарев, директор по цифровому маркетингу, Циан Групп

“Многие проекты в сфере электронной коммерции неизбежно проходят через одни и те же "велосипеды" и "костыли", поскольку большинство знаний по теме разбросано по десяткам докладов и статьей. Мы хотим собрать все эти материалы в одном месте и одним днем пройтись по всему, что может касаться российского e-commerce. Будем определять, как и какие подбирать инструменты, составлять показатели и достигать их”

Стань экспертом

На правах рекламы
Семинары по теме «Маркетинг. Продажи. Мерчендайзинг.»
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Маркетинг. Продажи. Мерчендайзинг.»

Все семинары по теме Маркетинг. Продажи. Мерчендайзинг.
Рубрики
еще
»
Мнения108
Клерк
yante прокомментировал материал «ВС подтверждает: грубые нарушения при принятии решения фискальным органом являются основанием для признания его недействительным»
17:00
Клерк
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
16:50
Аноним прокомментировал материал «ВС подтверждает: грубые нарушения при принятии решения фискальным органом являются основанием для признания его недействительным»
16:48
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Цена пачки сигарет в новом году может превысить 200 рублей»
16:42
Аноним прокомментировал материал «Силуанов рассказал о грядущей налоговой реформе»
16:28
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
16:27
Аноним прокомментировал материал «7500 – это слишком большая зарплата для нерадивых сотрудников»
16:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Сбербанк в течение пяти лет закроет до половины своих отделений»
16:18
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
16:10
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Количество отчетов растет год от года»
15:49
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:48
Клерк
Gamer013 прокомментировал материал «Количество отчетов растет год от года»
15:46
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Валокордин и боярышник будут продавать в аптеках по рецептам»
15:46
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Минтруд против льготных тарифов по страховым взносам»
15:42
Аноним прокомментировал материал «Минтруд против льготных тарифов по страховым взносам»
15:10
Аноним прокомментировал материал «Силуанов рассказал о грядущей налоговой реформе»
14:55
Клерк
yante прокомментировал материал «Физлица ответят за долги компаний перед налоговиками»
14:53
Аноним прокомментировал материал «Ну, ребята, держитесь!.. Проект ПБУ об основных средствах окончательно разводит бухгалтерский и налоговый учет в разные стороны»
14:51
Клерк
yante прокомментировал материал «ВС подтверждает: грубые нарушения при принятии решения фискальным органом являются основанием для признания его недействительным»
14:27
Клерк
Iren прокомментировал материал «Управляющим компаниям запретят выставлять счета за коммунальные услуги»
14:18
Аноним прокомментировал материал «Раскрытие информации о бенефициарных владельцах»
14:06
Клерк
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
14:05
Клерк
сова7202 прокомментировал материал «Роспотребнадзор оштрафовал детские секции на 13 млн. рублей»
14:02
Аноним прокомментировал материал «Если работник всегда в разъездах»
13:56
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
13:48
Аноним прокомментировал материал «Накопительные взносы в ПФ заморозили еще на три года»
13:47
Аноним прокомментировал материал «Собственник бизнеса подозревает главбуха в сговоре с поставщиками программы 1С»
13:43
Клерк
gordana прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
13:38
Клерк
Эдмонд Непряхин прокомментировал материал «Самые необычные елочные игрушки. Пришли свою!»
13:37
Клерк
gordana прокомментировал материал «ПФР обещает выдать СНИЛС за 8 секунд»
13:34
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
13:27
Клерк
КалинаКр прокомментировал материал «Собственник бизнеса подозревает главбуха в сговоре с поставщиками программы 1С»
13:22
Клерк
КалинаКр прокомментировал материал «Замдиректору ООО дали 7,5 лет строгого режима за взятку налоговому инспектору»
13:13
Клерк
Аллаfed прокомментировал материал «Пассажиров маршрутки оштрафовали за то, что водитель не выдал им билеты»
13:09
Аноним прокомментировал материал «У ПФР уходит 20 дней на то, чтобы данные из отчетов разнести на лицевые счета физлиц»
13:02
Аноним прокомментировал материал «7500 – это слишком большая зарплата для нерадивых сотрудников»
12:53
еще
 