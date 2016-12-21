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В преддверии Дня энергетики в Краснодаре пройдет конференция «Итоги года 2016»

21.12.16 12:44
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23 декабря в ресторане АРТиШОК состоится конференция, посвященная итогам года в сфере энергетики.

Ежегодная конференция «Итоги года 2016» будет проводится уже в четвертый раз.

В конференции примут участие представители Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, которые подведут итоги года уходящего и дадут прогнозы на год грядущий в своей отрасли. Выступят на мероприятии и представители энергетиков, а так же представители компаний, взаимодействующих с энергетиками (поставщики, производители, компании-заказчики) и каждый из них подведет свой итог и вспомнит, каким же был для энергетиков этот год и чего ждать в следующем.

Деловая часть мероприятия будет насыщена показом тематических короткометражных фильмов, выступлением участников конференции и интервью со спикерами, церемонией награждения номинантов. 

Завершится мероприятие торжественным новогодним вечером с выступлением артистов и поздравлением участников.

Организаторы: КлиматЭнергоСтрой, Проф-Инжиниринг, РЕНОМЕ Онлайн, Межрегиональный Фонд Инновационной Экономики.

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