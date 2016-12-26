http://rmw2017.ru/
В Москве состоится Российская Неделя Маркетинга 2017
В Москве и онлайн по всему миру пройдет главное событие для собственников бизнеса, директоров по маркетингу, рекламе и PR.
«Российская Неделя Маркетинга 2017» — мероприятие must have для
Программа на официальном сайте форума: https://vk.cc/60cl1t.Одна из главных ценностей форума — его участники, которые и определяют значимость и статус события. На площадке собираются компании из всех отраслей экономики, включая представителей ТОП100 ведущих компаний России, малого и среднего бизнеса. Ключевыми темами «Российской Недели Маркетинга 2017» станут:
- искусственный интеллект в маркетинге;
- будущее и настоящее маркетинга;
- аgile маркетинг;
- трендспоттинг;
- performance marketing.
Маркетинг и обучение — это инвестиции! Если вы собственник бизнеса, директор по маркетингу и PR и стремитесь к развитию, то ждём вас за новыми идеями для привлечения и удержания клиентов, а также для глубокого погружения в отраслевую специфику.Среди спикеров:
- Илья Балахнин (Генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes).
- Алексей Манихин (Основатель и генеральный директор Prime Time Forums).
- Дэнни Перекальски (Генеральный директор
Ozon.ru).
- Андрей Парабеллум (Один из самых дорогостоящих консультантов и
бизнес-тренеровРоссии).
Регистрация открыта на официальном сайте компании: https://vk.cc/60cl1t.