В Москве состоится Российская Неделя Маркетинга 2017

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В Москве и онлайн по всему миру пройдет главное событие для собственников бизнеса, директоров по маркетингу, рекламе и PR.

«Российская Неделя Маркетинга 2017» — мероприятие must have для бизнес-сообщества . Компания Prime Time Forums — организатор и лидер конференционного рынка России и СНГ пятый год подряд создает форум, который сегодня уже стал рынкообразующим событием и главной образовательной и коммуникационной площадкой в области маркетинга.

Программа на официальном сайте форума: https://vk.cc/60cl1t.

искусственный интеллект в маркетинге;

будущее и настоящее маркетинга;

аgile маркетинг;

трендспоттинг;

performance marketing.

Одна из главных ценностей форума — его участники, которые и определяют значимость и статус события. На площадке собираются компании из всех отраслей экономики, включая представителей ТОП100 ведущих компаний России, малого и среднего бизнеса.«Российской Недели Маркетинга 2017» станут:

Маркетинг и обучение — это инвестиции! Если вы собственник бизнеса, директор по маркетингу и PR и стремитесь к развитию, то ждём вас за новыми идеями для привлечения и удержания клиентов, а также для глубокого погружения в отраслевую специфику.

Илья Балахнин (Генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes).

Алексей Манихин (Основатель и генеральный директор Prime Time Forums).

Дэнни Перекальски (Генеральный директор Ozon.ru ).

). Андрей Парабеллум (Один из самых дорогостоящих консультантов и бизнес-тренеров России).

Регистрация открыта на официальном сайте компании: https://vk.cc/60cl1t.