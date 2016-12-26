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В Москве состоится Российская Неделя Маркетинга 2017

26.12.16 12:45
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В Москве и онлайн по всему миру пройдет главное событие для собственников бизнеса, директоров по маркетингу, рекламе и PR.

«Российская Неделя Маркетинга 2017» — мероприятие must have для бизнес-сообщества. Компания Prime Time Forums — организатор и лидер конференционного рынка России и СНГ пятый год подряд создает форум, который сегодня уже стал рынкообразующим событием и главной образовательной и коммуникационной площадкой в области маркетинга.

Программа на официальном сайте форума: https://vk.cc/60cl1t.

Одна из главных ценностей форума — его участники, которые и определяют значимость и статус события. На площадке собираются компании из всех отраслей экономики, включая представителей ТОП100 ведущих компаний России, малого и среднего бизнеса. Ключевыми темами «Российской Недели Маркетинга 2017» станут:
  • искусственный интеллект в маркетинге;
  • будущее и настоящее маркетинга;
  • аgile маркетинг;
  • трендспоттинг;
  • performance marketing.

Маркетинг и обучение — это инвестиции! Если вы собственник бизнеса, директор по маркетингу и PR и стремитесь к развитию, то ждём вас за новыми идеями для привлечения и удержания клиентов, а также для глубокого погружения в отраслевую специфику.

Среди спикеров:
  • Илья Балахнин (Генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes).
  • Алексей Манихин (Основатель и генеральный директор Prime Time Forums).
  • Дэнни Перекальски (Генеральный директор Ozon.ru).
  • Андрей Парабеллум (Один из самых дорогостоящих консультантов и бизнес-тренеров России).

Регистрация открыта на официальном сайте компании: https://vk.cc/60cl1t.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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