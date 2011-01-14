В Москве 3-4 апреля 2017 года пройдет конференция WealthPro

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Компания Bosco Conference приглашает Вас принять участие в IV ежегодной международной B2C конференции и выставке:

WealthPro Россия, Москва — 3-4 апреля 2017 , Marriott Royal Aurora Hotel 5*

Конференция раскрывает важные и актуальные темы защиты активов, управления личным капиталом, налогового планирования, предлагает новые решения в сферах инвестиций, недвижимости, гражданства.

Участниками конференции станут более 250 делегатов из России, а так же из стран Европы, СНГ и Азии — генеральные и финансовые директора компаний, собственники бизнеса, корпоративные и частные юристы, аудиторы, адвокаты, налоговые консультанты, банкиры, финансовые консультанты, профессионалы по вопросам управления богатством и лица с высоким частным капиталом.

Докладчики: специалисты из ведущих компаний и банков из стран СНГ, Европы, Ближнего Востока, Америки и Азии.

Экспоненты: юридические компании и банки, девелоперы, компании, предоставляющие весь спектр услуг по wealth management и защите активов. Вы получите уникальную возможность получить консультацию на выставке и узнаете о последних новинках и схемах из первых рук.

Программа конференции будет доступна на сайте организатора с 16 января 2017 года. Участие для двух представителей от каждой организации бесплатно, стоимость участия для третьего и последующих участников — 250 евро.

Подробнее на www.bosco-conference.com.