БухСофт выпустил брендовые флешки для работы через партнерскую сеть

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Сегодня мы расскажем о новом инструменте для партнеров – брендированных USB-накопителях (флешках) БухСофт, которые Вы можете использовать для эффективного продвижения наших программ. ЧТО НА ФЛЕШКЕ И В ЧЕМ ЕЕ ПОЛЬЗА На флешке представлены все актуальные и обновляемые версии оффлайн (устанавливаемых на компьютер) программ БухСофт с возможностью подготовить любую (в том числе годовую) отчетность за 2016 год, а также версии 2017 года для ознакомления и полноценной работы. Здесь и отчеты по УСН, включая книгу доходов и расходов, декларации для общего режима налогообложения, включая НДС. Также доступна в полном объеме вся отчетность по оплате труда, включая отчет 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, отчеты в ПФР, ФСС, статистику и т.д. Аналогичные программы БухСофт можно скачать с сайта www.buhsoft.ru, но они имеют ограничения на формирование электронной отчетности. На флешке таких ограничений нет. Также программы на флешке позволяют сделать Вашу «партнерскую» версию. Ее особенность в том, что программы будут показывать Пользователю Ваши контакты и реквизиты для покупки. Если пользователь напрямую обратится в БухСофт за покупкой или технической поддержкой, то и Партнер и БухСофт будут знать о том, чей это клиент. Принесите реальную пользу своим будущим клиентам – бухгалтеру или предпринимателю! Флешка содержит пользу не только для клиента бухгалтерской программы, но и для Вас. Подробности в памятке к флешке! КОМУ И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ФЛЕШКИ Для действующих партнеров первая партия флешек предоставляется бесплатно. Объем партии зависит от количества новых привлеченных клиентов. Последующие партии отгружаются по льготной стоимости. Также флешки могут быть приобретены любым желающим. Стоимость 300 рублей + стоимость доставки заказным отправлением. Минимальная партия – 10 штук. Флешки могут распространяться по выставкам, на семинарах, через сеть уполномоченных налоговых представителей и иными способами. Рекомендуемая цена годовой лицензии для нового клиента - 978 рублей за любую программу БухСофт 2017 года. Если Вы купили партию флэшек, то получаете партнерский регистратор на 100 лицензий, с помощью которого можете регистрировать программы для своих новых клиентов. Напоминаем, что при продаже лицензии за 978 рублей вся сумма остается у Вас. Данный текст скопирован с сайта БухСофт © Источник: http://www.buhsoft.ru/news/buhsoft-vypustil-brendovye-fleshki-dlya-raboty-cherez-partnerskuyu-set

Сегодня мы расскажем о новом инструменте для партнеров – брендированных USB-накопителях (флешках) БухСофт, которые Вы можете использовать для эффективного продвижения наших программ. ЧТО НА ФЛЕШКЕ И В ЧЕМ ЕЕ ПОЛЬЗА На флешке представлены все актуальные и обновляемые версии оффлайн (устанавливаемых на компьютер) программ БухСофт с возможностью подготовить любую (в том числе годовую) отчетность за 2016 год, а также версии 2017 года для ознакомления и полноценной работы. Здесь и отчеты по УСН, включая книгу доходов и расходов, декларации для общего режима налогообложения, включая НДС. Также доступна в полном объеме вся отчетность по оплате труда, включая отчет 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, отчеты в ПФР, ФСС, статистику и т.д. Аналогичные программы БухСофт можно скачать с сайта www.buhsoft.ru, но они имеют ограничения на формирование электронной отчетности. На флешке таких ограничений нет. Также программы на флешке позволяют сделать Вашу «партнерскую» версию. Ее особенность в том, что программы будут показывать Пользователю Ваши контакты и реквизиты для покупки. Если пользователь напрямую обратится в БухСофт за покупкой или технической поддержкой, то и Партнер и БухСофт будут знать о том, чей это клиент. Принесите реальную пользу своим будущим клиентам – бухгалтеру или предпринимателю! Флешка содержит пользу не только для клиента бухгалтерской программы, но и для Вас. Подробности в памятке к флешке! КОМУ И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ПОСТАВЛЯЮТСЯ ФЛЕШКИ Для действующих партнеров первая партия флешек предоставляется бесплатно. Объем партии зависит от количества новых привлеченных клиентов. Последующие партии отгружаются по льготной стоимости. Также флешки могут быть приобретены любым желающим. Стоимость 300 рублей + стоимость доставки заказным отправлением. Минимальная партия – 10 штук. Флешки могут распространяться по выставкам, на семинарах, через сеть уполномоченных налоговых представителей и иными способами. Рекомендуемая цена годовой лицензии для нового клиента - 978 рублей за любую программу БухСофт 2017 года. Если Вы купили партию флэшек, то получаете партнерский регистратор на 100 лицензий, с помощью которого можете регистрировать программы для своих новых клиентов. Напоминаем, что при продаже лицензии за 978 рублей вся сумма остается у Вас. Данный текст скопирован с сайта БухСофт © Источник: http://www.buhsoft.ru/news/buhsoft-vypustil-brendovye-fleshki-dlya-raboty-cherez-partnerskuyu-set

Сегодня мы расскажем о новом инструменте для партнеров – брендированных USB-накопителях (флешках) БухСофт, которые Вы можете использовать для эффективного продвижения наших программ.

Что на флешке и в чем ее польза

На флешке представлены все актуальные и обновляемые версии оффлайн (устанавливаемых на компьютер) программ БухСофт с возможностью подготовить любую (в том числе годовую) отчетность за 2016 год, а также версии 2017 года для ознакомления и полноценной работы. Здесь и отчеты по УСН, включая книгу доходов и расходов, декларации для общего режима налогообложения, включая НДС. Также доступна в полном объеме вся отчетность по оплате труда, включая отчет 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, отчеты в ПФР, ФСС, статистику и т.д.

Аналогичные программы БухСофт можно скачать с сайта www.buhsoft.ru, но они имеют ограничения на формирование электронной отчетности. На флешке таких ограничений нет.

Также программы на флешке позволяют сделать Вашу «партнерскую» версию. Ее особенность в том, что программы будут показывать Пользователю Ваши контакты и реквизиты для покупки. Если пользователь напрямую обратится в БухСофт за покупкой или технической поддержкой, то и Партнер и БухСофт будут знать о том, чей это клиент.

Принесите реальную пользу своим будущим клиентам – бухгалтеру или предпринимателю! Флешка содержит пользу не только для клиента бухгалтерской программы, но и для Вас. Подробности в памятке к флешке!

Кому и на каких условиях поставляются флешки

Для действующих партнеров первая партия флешек предоставляется бесплатно. Объем партии зависит от количества новых привлеченных клиентов. Последующие партии отгружаются по льготной стоимости.

Также флешки могут быть приобретены любым желающим. Стоимость 300 рублей + стоимость доставки заказным отправлением. Минимальная партия – 10 штук.

Флешки могут распространяться по выставкам, на семинарах, через сеть уполномоченных налоговых представителей и иными способами. Рекомендуемая цена годовой лицензии для нового клиента - 978 рублей за любую программу БухСофт 2017 года. Если Вы купили партию флэшек, то получаете партнерский регистратор на 100 лицензий, с помощью которого можете регистрировать программы для своих новых клиентов. Напоминаем, что при продаже лицензии за 978 рублей вся сумма остается у Вас.