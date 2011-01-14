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Как сдать среднесписочную численность за 2016 год автоматически?

12.01.17 13:43
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Один из первых отчетов, который предстоит сдать в 2017 году за 2016 год — это Сведения о среднесписочной численности.

Напомним Вам самое важное про эти Сведения:
  • Кто подает Сведения о среднесписочной численности?
    Сведения о среднесписочной численности подают Организации и Индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники.
  • Срок сдачи Сведений
    Не позднее 20 января 2017 года. В случае создания организации (реорганизации) — не позднее 20 числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором организация была создана (реорганизована).
  • Куда подавать Сведения?
    Сведения о среднесписочной численности представляются в налоговый орган по месту нахождения организации (по месту жительства индивидуального предпринимателя) (п. 3 ст. 80 НК РФ).

В сервисе Бухсофт Онлайн Сведения о среднесписочной численности можно заполнить автоматически! Сведения заполнятся автоматом, если вы ведете Табель учета рабочего времени в модуле Зарплата. Если Табель не заполнялся, то заполнить его можно в два клика по инструкции!

Сама форма Сведений о среднесписочной численности доступна в модуле Подготовка отчетности, в пункте Декларации.

Открываем форму, нажимаем кнопку «Заполнить» — и отчетность готова!

Во вкладке Формирование нажимаем кнопку Сформировать файл, и после этого получаем готовый электронный файл и печатную форму Сведений!


Бухсофт Онлайн


Бухсофт Онлайн

Если у вас подключена Отправка отчетности БухСофт Онлайн, то прямо из формы Среднесписочной численности по кнопке Ecxel вы можете отправить отчет по электронным каналам связи.

А еще Подготовка отчетности в сервисе Бухсофт Онлайн позволяет автоматически заполнить и сформировать файлы отчетности по 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, СЗВ-М, файлы налоговых деклараций и Бухгалтерского баланса.

Перед отправкой Сведений в виде файла не забудьте его проверить с помощью нашего сервиса Тестирование!


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