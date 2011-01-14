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АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» – о значимых достижениях 2016 года

12.01.17 17:12
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Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» поздравляет вас с праздниками – Новым 2017 годом и Рождеством! Пусть грядущий год ознаменуется масштабными успехами, реализацией самых смелых планов и исполнением заветных желаний!

По уже сложившейся традиции АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» подводит итоги уходящего года, оценивает достижения и определяет планы на будущее.

Несомненно, 2016 год стал непростым: кризис не обошел стороной и рынок аудиторско-консалтинговых услуг. Между тем Группе удалось не только сохранить лидирующие позиции, но и приумножить накопленный опыт.

Согласно профессиональному рейтингу международного рейтингового агентства «Эксперт РА», АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  вошла в ТОП-10 крупнейших российских аудиторско-консалтинговых и оценочных компаний. Кроме того, по приоритетным направлениям деятельности Группа вошла в число лидеров рынка:

  • 4 место – услуги аудита
  • 4 место – услуги в области финансового консультирования
  • 4 место – услуги в области налогового консалтинга
  • 6 место – услуги в области юридического консалтинга
  • 7 место – услуги в области МСФО

В 2016 году АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» упрочила деловые связи с такими крупными компаниями как ОК «РУСАЛ», став первым аудитором, который осуществит проверку отчетности всех дочерних организаций алюминиевого гиганта, ГК «ЕВРАЗ», ГК «ПИК» и другими. Новые партнерские отношения были начаты с пионером отечественной алмазообработки ПО «Кристалл», крупнейшим российским производителем минеральной воды ООО «Акваника», старейшим авиапредприятием Москвы Аэропортом Внуково, а также одним из лидеров телекоммуникационной отрасли – ПАО «ВымпелКом».

Продолжилось расширение спектра оказываемых специалистами Группы услуг. В 2016 году в ответ на рыночную конъюнктуру Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» выделила Департамент финансового консалтинга в отдельное направление – в сферу его компетенций вошли услуги специального аудита, а также построение систем учета и консолидированной отчетности по РСБУ, бюджетирование, финансовое планирование и Due Diligence.

Уходящий год стал юбилейным для Аудиторско-консалтинговой группы – компания отметила 20 лет устойчивого развития. «Подведение итогов заставляет взглянуть на пройденный путь по-новому, переоценив значимость событий, – отметил Партнер, Директор по стратегическому развитию АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (GGI) Армен Даниелян. – Из года в год Группа успешно справляется с этим, четко определяя вектор дальнейшего движения. В будущем году мы намерены следовать по пути повышения эффективности и улучшения качества работы, адаптируя передовые решения для максимально плодотворного диалога с клиентами и коллегами».

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