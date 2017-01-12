Клерк.Ру
 

Василий Кандинский «Композиция X»

Что такое статья в рубрике Картотека?

12.01.17 18:17
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Чем статьи в рубрике Картотека отличаются от обычных?

Как правило, такой материал написан совместно с партнером статьи. Правда, бывают исключения. Партнером статьи может быть как рекламодатель, так и признанные всеми эксперты в той проблеме, которой посвящена статья.

Тогда чем такой материал отличается от обыкновенной рекламы?

Главное отличие статьи в том, что она точна, корректна и написана по делу. Редакция Клерка сама готовит такие тексты, когда главной задачей является помочь читателю сделать правильный выбор или узнать полезные сведения, а не навязать ему любой ценой товар рекламодателя. Прежде чем нахваливать что-то, мы это проверяем. И далеко не все товары и услуги проходят нашу экспертизу.

То есть статьи Картотеки готовят журналисты Клерка?

Редакция Клерка всегда контролирует подготовку статей, чаще всего их и пишут профессиональные и опытные журналисты, обладающие широким кругозором и хорошим стилем. В некоторых случаях, тексты готовят приглашенные авторы-эксперты, которые хорошо знают тему и являются авторитетами в описываемых вопросах.

А партнеры-рекламодатели разве не принимают участия в написании статей? Зачем им тогда платить вам?

Партнеры Картотеки понимают, что обычная реклама сейчас работает не всегда успешно. Пользователи стали намного более требовательны и внимательны. А у Клерка весьма высокопрофессиональная и образованная аудитория, которой необходимо предоставлять максимально честную и проверенную информацию. Поэтому партнеры Картотеки принимают участие в подготовке материалов в части предоставления максимально полной информации о своих продуктах и услугах. Поэтому мы и называем их партнерами — в первую очередь в части предоставления информации. Обмануть никто никого не пытается. Поэтому, можно сказать, что статьи Картотеки Клерка посвящены проверенным вещам.

Получается, что все статьи Картотеки — это в том или ином виде завуалированная реклама?

В Картотеке выходят не только статьи, написанные в партнерстве с рекламодателям. Примерно каждый второй текст рубрики написан редакцией или авторами-экспертами на актуальные сейчас темы. Для Клерка главной персоной всегда остается читатель и именно ради него работает редакция Клерка.

Всем статьям рубрики нужно безоговорочно верить, даже если собственный опыт говорит о другом?

Авторы Картотеки редко ошибаются, так как все статьи проходят тройной контроль и проверку. Однако, в этом мире от ошибок никто не застрахован. Поэтому если вы увидели неточность или опечатку обязательно сообщите об этом в редакцию Клерка на почту editor@klerk.ru. Для нас является принципиально важным давать читателям исключительно верную и проверенную информацию, любые неточности недопустимы.

Как же стать партнером картотеки?

Мы всегда рады новому сотрудничеству. Пишите нам на sales@klerk.ru.

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Над.К прокомментировал материал «ИП более 10 лет не платил фиксированные взносы»
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