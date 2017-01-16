В 2017 без первички. Меняйтесь! Двигайтесь вперед!
Все хозяйственные операции должны быть отражены в так называемых первичных документах, согласно законодательству. В зависимости от документооборота предприятия в месяц приходить может от нескольких десятков до тысяч документов. Бывает, что первичку привозят даже фургонами…
И порой рабочая обстановка бухгалтера выглядит примерно так:
Сегодня существуют специальные решения, которые позволяют вводить документы в локальные и облачные базы 1С автоматически, но их применение еще не так распространено. Почему? Все дело в том, что многие пользователи 1С:
- не знают, что такие программы существуют — работа бухгалтера подразумевает высокую ответственность. Поэтому зачастую используются наработанные годами механизмы. К любым новшествам бухгалтера относятся с опаской, боясь сделать хуже, чем есть.
- не хотят выходить из привычной зоны комфорта — если копнуть глубже, можно определить несколько причин, которые мешают внедрить новые решения.
По старинке, зато проверено
Иногда страшно использовать
Документов, как кот наплакал
Документов
Много лишних действий
Поскольку документы на предприятие приходят по почте, доставляются курьером, принимаются по факсу и электронной почте, пользователи 1С часто пользуются отговорками: «Это же нужно документы скачать из почты, сохранить…» или «У нас документы бумажные, не хочу тратить время на сканирование»
Это наверняка дорого
Правильные инвестиции всегда себя оправдывают. Часто руководители компаний отказываются от приобретения инновационных программ, считая, что и так достаточно тратятся на ФОТ бухгалтеров и операторов 1С. Но, посчитайте сами, во сколько обходятся такие затраты и сравните их со стоимостью программы. Вы наверняка будете приятно удивлены. В придачу у ваших бухгалтеров появится гораздо больше времени на решение действительно важных задач.
Поэтому, зачем мучиться и усложнять себе жизнь, работая по старинке. Сегодня многие пользователи, выбрав программу для автоматического ввода первички в локальную 1С или 1С Онлайн уже не хотят возвращаться к старому режиму работы. Не верите? Проверьте сервис на своих документах и забудьте о тяжелой работе с первичкой.