В 2017 без первички. Меняйтесь! Двигайтесь вперед!

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Все хозяйственные операции должны быть отражены в так называемых первичных документах, согласно законодательству. В зависимости от документооборота предприятия в месяц приходить может от нескольких десятков до тысяч документов. Бывает, что первичку привозят даже фургонами…

И порой рабочая обстановка бухгалтера выглядит примерно так:

не знают, что такие программы существуют — работа бухгалтера подразумевает высокую ответственность. Поэтому зачастую используются наработанные годами механизмы. К любым новшествам бухгалтера относятся с опаской, боясь сделать хуже, чем есть. не хотят выходить из привычной зоны комфорта — если копнуть глубже, можно определить несколько причин, которые мешают внедрить новые решения.

По старинке, зато проверено

Сегодня существуют специальные решения, которые позволяют вводить документы в локальные и облачные базы 1С автоматически, но их применение еще не так распространено. Почему? Все дело в том, что многие пользователи 1С:

Иногда страшно использовать что-то новое, особенно если дело касается документов. Зачастую бухгалтера, привыкнув вводить данные в 1С вручную, просто не хотят отказываться от наработанной годами схемы, даже если она забирает уйму времени. Это естественный фактор, ведь от привычки всегда отказаться сложно. Но, посудите сами, в обыденной жизни все пользуются современными гаджетами, бытовой техникой и стремятся приобрести новинки. Почему? Все просто — технологии усовершенствуются и значительно упрощают нам жизнь. Так и в работе, современные решения по обработке первичных документов позволяют значительно экономить время и деньги.

Документов, как кот наплакал

Документов всего-то до десятка в неделю, да еще и позиций одна-две ! Зачем что-то менять, проще оставить все как есть. А вы уверенны, что бизнес резко не пойдет в гору и документов не станет намного больше? А ведь рук на обработку может не хватить. Тогда как программа справиться быстро с любой задачей будь то десятки или тысячи документов. Все знают, что в бизнесе важно работать стабильно и оперативно, и современные «помощники» вам в этом помогут.

Много лишних действий

Поскольку документы на предприятие приходят по почте, доставляются курьером, принимаются по факсу и электронной почте, пользователи 1С часто пользуются отговорками: «Это же нужно документы скачать из почты, сохранить…» или «У нас документы бумажные, не хочу тратить время на сканирование» и т. д. Так и не нужно этим заниматься! Сервисы по загрузке документов в 1С работает напрямую с почтой, сканером, горячей папкой и даже с мобильным приложением. Так, все документы автоматически будут экспортированы в 1С без лишних действий.

Это наверняка дорого

Правильные инвестиции всегда себя оправдывают. Часто руководители компаний отказываются от приобретения инновационных программ, считая, что и так достаточно тратятся на ФОТ бухгалтеров и операторов 1С. Но, посчитайте сами, во сколько обходятся такие затраты и сравните их со стоимостью программы. Вы наверняка будете приятно удивлены. В придачу у ваших бухгалтеров появится гораздо больше времени на решение действительно важных задач.

Поэтому, зачем мучиться и усложнять себе жизнь, работая по старинке. Сегодня многие пользователи, выбрав программу для автоматического ввода первички в локальную 1С или 1С Онлайн уже не хотят возвращаться к старому режиму работы. Не верите? Проверьте сервис на своих документах и забудьте о тяжелой работе с первичкой.