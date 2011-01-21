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Новый релиз продукта TerraLink xDE обеспечит бизнесу быстрый переход на УПД

17.01.17 11:05
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В декабре 2016 года компания TerraLink выпустила новый релиз продукта TerraLink xDE с поддержкой обмена УПД по одному из операторов ЭДО из списка своих партнеров.

Новый функционал позволит клиентам соблюсти требования законодательства, согласно которым с 01.07.2017 упраздняется старый формат электронных счетов-фактур (Приказ от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@).

УПД утвержден ФНС России как новый формат электронной счет-фактуры. Вопрос поддержки универсального передаточного документа (УПД) крайне актуален в связи с довольно сжатыми сроками.  До 30.06.2017 действует так называемый переходный период, в который принимаются электронные счета-фактуры как в старой, так и в новой форме. Предполагается, что за оставшееся время все налогоплательщики перейдут на использование нового формата, начнут обмениваться этим документом со своими контрагентами и будут предоставлять его в налоговую службу.

«Крупному бизнесу зачастую непросто внести изменение, даже если на первый взгляд оно не кажется масштабным. Прежде всего необходимо определиться, как использовать УПД, затем нужно выстроить новый процесс формирования, подписания, обмена документом, пересмотреть зоны ответственности, проверить готовность информационных систем к работе с новым документом. В итоге проект перехода на УПД может занять несколько месяцев.

Имея большой опыт работы с крупными клиентами, мы понимаем их сложности в подобных ситуациях, поэтому пристально следим за изменениями в законодательстве, чтобы предоставить клиентам необходимый функционал с требуемым запасом времени», - отмечает Сергей Сухинин, директор по развитию ЭДО и комплексных решений TerraLink.

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