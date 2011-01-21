Фото Бориса Мальцева, Кублог
Правовые и налоговые последствия реорганизации компании
В Москве
Участники мероприятия: финансовые директора, руководители юридических и правовых департаментов, руководители налоговых департаментов, налоговые менеджеры, юристы, линейные руководители конференция.
Клерк.ру выступает информационным партнером конференции.
Описание:
Ключевое событие 2017 года для
Сегодня многие компании занимаются реструктуризацией бизнеса, в том числе для приведения его структуры в соответствие с требованиями законодательства, слияниями и поглощениями, меняют
- Выступление Дмитрия Тимофеева, директора по правовым и корпоративным вопросам, Росводоканал, о ключевых и практических правовых вопросах реструктуризации.
- Доклад Анны Черкашиной, руководителя практики коммерческого и торгового права компании Мегафон, о налоговых последствиях различных способов приобретения бизнеса.
- В рамках панельной дискуссии представители ведущих российских и международных компаний обсудят, какие сложности возникают при банкротстве компании, как их минимизировать и завершить этот процесс максимально быстро.
Контактные данные:
events@cfo-russia.ru