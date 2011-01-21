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Фото Бориса Мальцева, Кублог

Правовые и налоговые последствия реорганизации компании

20.01.17 12:06
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В Москве 2-3 февраля 2017 года пройдет конференция «Правовые и налоговые последствия реорганизации компании».

Участники мероприятия: финансовые директора, руководители юридических и правовых департаментов, руководители налоговых департаментов, налоговые менеджеры, юристы, линейные руководители конференция.

Клерк.ру выступает информационным партнером конференции.

Описание:
Ключевое событие 2017 года для топ-менеджеров компаний, которые планируют реорганизацию бизнеса.

Сегодня многие компании занимаются реструктуризацией бизнеса, в том числе для приведения его структуры в соответствие с требованиями законодательства, слияниями и поглощениями, меняют организационно-правовые формы отдельных компаний, а иногда и находятся в процедуре банкротства ряда бизнесов. В рамках конференции «Правовые и налоговые последствия реорганизации» будут рассмотрены все возможные коллизии, которые важно учесть, чтобы провести этот процесс максимально быстро и грамотно.

В программе:
  1. Выступление Дмитрия Тимофеева, директора по правовым и корпоративным вопросам, Росводоканал, о ключевых и практических правовых вопросах реструктуризации.
  2. Доклад Анны Черкашиной, руководителя практики коммерческого и торгового права компании Мегафон, о налоговых последствиях различных способов приобретения бизнеса.
  3. В рамках панельной дискуссии представители ведущих российских и международных компаний обсудят, какие сложности возникают при банкротстве компании, как их минимизировать и завершить этот процесс максимально быстро.

Контактные данные:
+7 (495) 971-92-18
events@cfo-russia.ru

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