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Круглый стол «Налоговые риски под контролем»

23.01.17 10:41
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Учебный центр «Интерфакса» приглашает принять участие в очередном круглом столе из цикла «Налоговые риски под контролем», который состоится 10 февраля в Москве, в Пресс-центре Интерфакса.

Круглый стол будет посвящен вопросам налогообложения в банковской отрасли и компаниях финансового сектора. Клерк.ру — информационный партнер мероприятия.

Спикеры круглого стола — специалисты компании KPMG, крупнейшей в мире сети, оказывающей аудиторские, налоговые, консультационные услуги.

На семинаре будут детально рассмотрены следующие темы:
  • Первый опыт внедрения BEPS 13 в международных группах;
  • Практическое применение правил ТЦО банками и компаниями финансового сектора к некоторым видам контролируемых сделок (депозиты/ кредиты, FX сделки, деривативы/ ценные бумаги, хозяйственные сделки (SLA));
  • Актуальные вопросы налогообложения в банковской сфере (бенефициарный собственник, необоснованная налоговая выгода, ограничение на учет убытков прошлых лет, новые правила формирования резерва по сомнительным долгам).

Подробная программа мероприятия доступна для скачивания.

Данный семинар может быть интересен руководителям финансовых подразделений, главным бухгалтерам, налоговым специалистам, занимающимся вопросами международного налогообложения и трансфертного ценообразования. Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено, поэтому мы приглашаем не более 2 человек от одной компании.

Семинар будет проводиться на русском языке.

Организационная информация:
  • Участие в семинаре бесплатное
  • Дата: 10 февраля 2017 года
  • Время проведения: 14:00 — 17:00
  • Место проведения: Пресс-центр «Интерфакса», схема проезда
  • Обращаем ваше внимание, что количество мест ограничено, поэтому мы приглашаем не более 2 человек от одной компании.

Если ресурс по ссылке недоступен, вы можете направить на почту edu@interfax.ru информацию об участнике: ФИО, название компании, должность, регион, телефон, e-mail.

По всем вопросам обращайтесь к специалистам Учебного центра «Интерфакса»: +7 (495) 357-39-77, edu@interfax.ru

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