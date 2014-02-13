BMW X6: мощный немец в России

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На отечественном авторынке с 2015 года доступно несколько модификаций BMW X6. Основными вариантами являются серии Prestige и Luxury с двигателем мощностью 306 л. с. и дизелем мощностью 249 л.с. Еще одной востребованной разновидностью стала гоночная модель с маркировкой М мощностью 575 л. с. Покупатели могут заказать индивидуальную комплектацию или воспользоваться фиксированной сборкой.

Профиль Prestige включает следующие преимущества:

колеса с дисками 19 дюймов;

биксеноновые фары;

светодиодные противотуманки;

складные зеркала;

круиз-контроль;

климат-контроль;

кожаную отделку салона;

обогрев руля и передних сидений;

спортивный стиль интерьера;

автопривод дверцы багажника;

интегрированную систему управления Professional.

В комплектации Luxury добавлены:

камера заднего вида;

светодиодные фары с авторегулировкой дальнего света

автодоводчик дверей;

обогрев задних сидений;

Hi-Fi аудиосистема. (Рис. 1)

Согласно информации портала «Автопоиск», цена нового BMW X6 в России составляет 4 500 000-9 500 000 рублей. Модель представлена на первичном рынке 732 предложениями, что составляет 53% общего числа объявлений. Подержанные авто этой марки можно купить по цене 1 000 000-7 500 000 рублей. Вторичный рынок составляет 645 предложений (47 %).

Сколько стоит X6?

Разброс цен на BMW X6 в России зависит от возраста транспортного средства и длины пробега. Можно выделить несколько ценовых категорий:

6 500 000-9 500 000 руб. — новые авто премиальной комплектации. 4 500 000-6 500 000 руб. — новинки автосалонов базовой сборки. 5 000 000-7 500 000 руб. — бу транспорт с высокими техническими характеристиками 2015-2016 гг. с пробегом до 50 тыс. км. 2 000 000-5 000 000 руб. — модели среднего уровня 2005-2010 гг. с пробегом 50-100 тыс. км. 1 000 000-2 000 000 руб. — подержанные машины бюджетного уровня старше 2010 г. с пробегом 100-150 тыс. км. (Рис. 2)

Официальные продажи BMW X6 в российских автосалонах

Дилерская сеть немецкого бренда протянулась по всей территории России. Ключевое место на карте заняла новая точка мирового уровня в Калининграде. Как сообщают корреспонденты «АВТОСТАТ», в 2016 году здесь открылся выставочный центр площадью 4 тыс. квадратных метров. Специалистами производится продажа и обслуживание новых и подержанных автомобилей. Здесь можно купить запчасти и дополнительные детали, оригинальные аксессуары и одежду из коллекций фирмы.

Одной из главных моделей, лидирующих по продажам в авторизованных дилерских центрах, стал BMW X6. Этому способствовали разработанные с учетом российских реалий кредитные программы и выгодные специальные предложения производителя и поставщиков.