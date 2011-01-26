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12 апреля состоится Четвертая Ежегодная конференция об Интернет-рекламе и CPA в Санкт-Петербурге — CPA Life 2017!

CPA Life — знаковое мероприятие, на котором каждый год собираются топовые и начинающие вебмастера, владельцы крупного, среднего и малого бизнеса (рекламодатели), владельцы крупнейших рекламных компаний и CPA сетей России, Европы и СНГ, лучшие специалистов в области Интернет-рекламы и все те, кто интересуется заработком в глобальной сети.

Только в этот день ведущие эксперты отрасли расскажут об основных трендах CPA маркетинга и Интернет-рекламы в 2017 году, специфике рекламы в Сети во время кризиса и о необычных способах сотрудничества между исполнителем и заказчиком. 2000 участников из десятков городов и стран будут обсуждать актуальные схемы заработка, рекламные связки и эффективные источники траффика в кулуарах и на космическом After Party.

Технологии лидогенерации и монетизации

Как платить только за реальных клиентов

Как, не меняя рекламный бюджет, привлекать больше клиентов

Создание продающих страниц и повышение конверсии сайта

Работа с бурж.офферами

Как работать с CPA партнёрскими программами от А до Я

Как уменьшить цену клика и увеличить CTR

Как оптимизировать рекламные бюджеты во время кризиса

Как привлекать клиентов, если ваш проект не подходит для CPA

Некоторые вопросы конференции:

Зарегистрироваться и оплатить участие по ценам себестоимости можно на официальном сайте мероприятия — cpalife.su.

Видеоотчет с прошлого года:

Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург , Пироговская набережная 5/2 гостиница «Санкт-Петербург» .

Дата проведения: 12 апреля 2017 года.

Сайт: cpalife.su.