Фото Никиты Виноградова. Кублог
Четвертая Ежегодная конференция об Интернет-рекламе и CPA
12 апреля состоится Четвертая Ежегодная конференция об
CPA Life — знаковое мероприятие, на котором каждый год собираются топовые и начинающие вебмастера, владельцы крупного, среднего и малого бизнеса (рекламодатели), владельцы крупнейших рекламных компаний и CPA сетей России, Европы и СНГ, лучшие специалистов в области
Только в этот день ведущие эксперты отрасли расскажут об основных трендах CPA маркетинга и
- Технологии лидогенерации и монетизации
- Как платить только за реальных клиентов
- Как, не меняя рекламный бюджет, привлекать больше клиентов
- Создание продающих страниц и повышение конверсии сайта
- Работа с бурж.офферами
- Как работать с CPA партнёрскими программами от А до Я
- Как уменьшить цену клика и увеличить CTR
- Как оптимизировать рекламные бюджеты во время кризиса
- Как привлекать клиентов, если ваш проект не подходит для CPA
Зарегистрироваться и оплатить участие по ценам себестоимости можно на официальном сайте мероприятия — cpalife.su.
Видеоотчет с прошлого года:
Место проведения: Россия, г.
Дата проведения: 12 апреля 2017 года.
Сайт: cpalife.su.
Организаторы: