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Фото Никиты Виноградова. Кублог

Четвертая Ежегодная конференция об Интернет-рекламе и CPA

25.01.17 10:12
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12 апреля состоится Четвертая Ежегодная конференция об Интернет-рекламе и CPA в Санкт-Петербурге — CPA Life 2017!

CPA Life — знаковое мероприятие, на котором каждый год собираются топовые и начинающие вебмастера, владельцы крупного, среднего и малого бизнеса (рекламодатели), владельцы крупнейших рекламных компаний и CPA сетей России, Европы и СНГ, лучшие специалистов в области Интернет-рекламы и все те, кто интересуется заработком в глобальной сети.

Только в этот день ведущие эксперты отрасли расскажут об основных трендах CPA маркетинга и Интернет-рекламы в 2017 году, специфике рекламы в Сети во время кризиса и о необычных способах сотрудничества между исполнителем и заказчиком. 2000 участников из десятков городов и стран будут обсуждать актуальные схемы заработка, рекламные связки и эффективные источники траффика в кулуарах и на космическом After Party.

Некоторые вопросы конференции:
  • Технологии лидогенерации и монетизации
  • Как платить только за реальных клиентов
  • Как, не меняя рекламный бюджет, привлекать больше клиентов
  • Создание продающих страниц и повышение конверсии сайта
  • Работа с бурж.офферами
  • Как работать с CPA партнёрскими программами от А до Я
  • Как уменьшить цену клика и увеличить CTR
  • Как оптимизировать рекламные бюджеты во время кризиса
  • Как привлекать клиентов, если ваш проект не подходит для CPA

Зарегистрироваться и оплатить участие по ценам себестоимости можно на официальном сайте мероприятия — cpalife.su.

Видеоотчет с прошлого года:


Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная 5/2 гостиница «Санкт-Петербург».

Дата проведения: 12 апреля 2017 года.

Сайт: cpalife.su.

Организаторы: CPA Adwad.ru, РА jetmedia.pro совместно с Adwad Group.

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