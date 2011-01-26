Национальная конференция «Внутренний контроль и аудит в России»

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28 февраля 2017 года в пресс-центре МИА «Россия сегодня» обсуждаем с профессиональным сообществом актуальные вопросы практики внутреннего контроля и аудита и обмениваемся опытом с представителями крупнейших российских компаний.

Организатор: НП «НОВАК» при поддержке крупнейших российских компаний. Информационный партнер — главный бухгалтерский портал России — Клерк.ру.

Взгляд руководителей компании на деятельность подразделений внутреннего контроля и аудита. Ключевые вопросы взаимодействия органов управления компании с подразделениями внутреннего контроля и аудита.

Роль подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита в процессе принятия управленческих решений.

Взаимодействие подразделений внутреннего контроля и аудита с топ-менеджментом в системе оценки рисков.

в системе оценки рисков. Успешные кейсы существования ВК и ВА в одном подразделении. Возможные конфликты и предпосылки необъективности в работе «соседей».

Оценка эффективности контрольных процедур для снижения рисков в основной сфере деятельности.

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