Национальная конференция «Внутренний контроль и аудит в России»
25.01.17 11:38
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28 февраля 2017 года в
Организатор: НП «НОВАК» при поддержке крупнейших российских компаний. Информационный партнер — главный бухгалтерский портал России — Клерк.ру.Ключевые вопросы:
- Взгляд руководителей компании на деятельность подразделений внутреннего контроля и аудита. Ключевые вопросы взаимодействия органов управления компании с подразделениями внутреннего контроля и аудита.
- Роль подразделений внутреннего контроля и внутреннего аудита в процессе принятия управленческих решений.
- Взаимодействие подразделений внутреннего контроля и аудита с
топ-менеджментомв системе оценки рисков.
- Успешные кейсы существования ВК и ВА в одном подразделении. Возможные конфликты и предпосылки необъективности в работе «соседей».
- Оценка эффективности контрольных процедур для снижения рисков в основной сфере деятельности.
Дополнительная информация на сайте: http://conf-audit.ru/,
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