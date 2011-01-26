Выставку «Бухгалтерский учёт и аудит» в 2017 году отменили
Московская выставка «Бухгалтерский учёт и аудит» в 2017 году похоже не состоится. Ее нет в календаре организатора выставок компании
Как сообщили Клерк.ру в оргкомитете выставки, ее решено перенести на 2018 год. И вообще рассматривается вопрос о проведении выставки раз в два года. Более подробную информацию в оргкомитете обещали сообщить позднее.
Можно предположить, что в эпоху информационных технологий необходимость проведения выставки в оффлайне отпала. Возможно, это стало неэффективным с точки зрения продвижения товаров и услуг для бухгалтеров и бухгалтерского учета.
Обычно выставка проходит в двадцатых числах января. В прошлый раз,
По данным официального сайта выставки среди постоянных участников были фирмы «1С», «Такском», «ПФ «СКБ Контур»,
Информационную поддержку выставке оказывали более чем 50 профессиональных изданий, в том числе и главный бухгалтерский портал России