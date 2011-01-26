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Выставку «Бухгалтерский учёт и аудит» в 2017 году отменили

25.01.17 14:45
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Московская выставка «Бухгалтерский учёт и аудит» в 2017 году похоже не состоится. Ее нет в календаре организатора выставок компании «Экспосервис-1». Жаль, что в 2017 году, участники профессионального бухгалтерского сообщества не повстречаются на этом ранее традиционном мероприятии.

Как сообщили Клерк.ру в оргкомитете выставки, ее решено перенести на 2018 год. И вообще рассматривается вопрос о проведении выставки раз в два года. Более подробную информацию в оргкомитете обещали сообщить позднее.

Можно предположить, что в эпоху информационных технологий необходимость проведения выставки в оффлайне отпала. Возможно, это стало неэффективным с точки зрения продвижения товаров и услуг для бухгалтеров и бухгалтерского учета.

Обычно выставка проходит в двадцатых числах января. В прошлый раз, 23-я Специализированная выставка «Бухгалтерский учёт и аудит» проходила с 26 по 28 января в выставочных павильонах московского Экспоцентра. Организатором выставки в 2016 году стало ЗАО «Экспосервис-1», а генеральным спонсором фирма «1С».

По данным официального сайта выставки среди постоянных участников были фирмы «1С», «Такском», «ПФ «СКБ Контур», «Инфо-Бухгалтер», «Служба налогоплательщика», «Сам Гипер». Посетителями выставки стали более 3 500 специалистов, среди которых директора предприятий и руководители среднего звена, финансовые директора и главные бухгалтеры из Москвы, Крыма и Севастополя, других городов России и Белоруссии.

Информационную поддержку выставке оказывали более чем 50 профессиональных изданий, в том числе и главный бухгалтерский портал России Клерк.ру, а также Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и ГБУ «Малый бизнес Москвы». Электронную регистрацию на мероприятия в рамках деловой программы прошли 4500 человек, а посетило более 2500 слушателей.

Ася Пинкер
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