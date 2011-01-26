2-й Всероссийский Саммит франчайзоров — Inside Franchisor Summit 2017
25.01.17 18:12
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Компания Quorum приглашает на
- 10 ошибок, которые не стоит повторять франчайзору,
- как вырастить команду отдела франчайзинга,
- что нужно малым городам от франчайзоров,
- как правильно адаптировать
бизнес-модельв малые города,
- когда стоит удешевлять франшизу,
- как формировать предложение для выхода зарубеж,
- как внедрить стратегию «мало партнеров — много точек» и др.
- Светлана Князева, Генеральный директор, Андерсон — Франчайзинг,
- Антон Красулин, Генеральный директор, Воккер,
- Геннадий Кочетков, Президент, Subway Russia,
- Максим Журило, Основатель, I Love Running,
- Евгений Марков, Президент, Союз малых городов РФ,
- Ави Кац, Основатель (Израиль), Cofix,
- Эдуард Остроброд,
Вице-президент, SELA,
- Илья Зомба, Коммерческий директор, Додо Пицца и др.
Успей зарегистрироваться на саммит на специальных условиях до 27 января!
Количество мест ограничено.