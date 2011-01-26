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Компания Quorum приглашает на 2-й Всероссийский Саммит франчайзоров — Inside Franchisor Summit 2017. Генеральный информационный партнер — «БИБОСС». Саммит пройдет при поддержке Стартап Академии «Сколково».

10 ошибок, которые не стоит повторять франчайзору,

как вырастить команду отдела франчайзинга,

что нужно малым городам от франчайзоров,

как правильно адаптировать бизнес-модель в малые города,

в малые города, когда стоит удешевлять франшизу,

как формировать предложение для выхода зарубеж,

как внедрить стратегию «мало партнеров — много точек» и др.

Светлана Князева, Генеральный директор, Андерсон — Франчайзинг,

Антон Красулин, Генеральный директор, Воккер,

Геннадий Кочетков, Президент, Subway Russia,

Максим Журило, Основатель, I Love Running,

Евгений Марков, Президент, Союз малых городов РФ,

Ави Кац, Основатель (Израиль), Cofix,

Эдуард Остроброд, Вице-президент , SELA,

, SELA, Илья Зомба, Коммерческий директор, Додо Пицца и др.

В создании программы участвовали 40 первых лиц франчайзинговых компаний. На саммите обсудим актуальные вопросы франчайзоров:Практическим опытом и знаниями поделятся более 20 экспертов, среди которых:

Успей зарегистрироваться на саммит на специальных условиях до 27 января!

Количество мест ограничено.