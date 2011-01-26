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2-й Всероссийский Саммит франчайзоров — Inside Franchisor Summit 2017

25.01.17 18:12
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Компания Quorum приглашает на 2-й Всероссийский Саммит франчайзоров — Inside Franchisor Summit 2017. Генеральный информационный партнер — «БИБОСС». Саммит пройдет при поддержке Стартап Академии «Сколково».

В создании программы участвовали 40 первых лиц франчайзинговых компаний. На саммите обсудим актуальные вопросы франчайзоров:
  • 10 ошибок, которые не стоит повторять франчайзору,
  • как вырастить команду отдела франчайзинга,
  • что нужно малым городам от франчайзоров,
  • как правильно адаптировать бизнес-модель в малые города,
  • когда стоит удешевлять франшизу,
  • как формировать предложение для выхода зарубеж,
  • как внедрить стратегию «мало партнеров — много точек» и др.
Практическим опытом и знаниями поделятся более 20 экспертов, среди которых:
  • Светлана Князева, Генеральный директор, Андерсон — Франчайзинг,
  • Антон Красулин, Генеральный директор, Воккер,
  • Геннадий Кочетков, Президент, Subway Russia,
  • Максим Журило, Основатель, I Love Running,
  • Евгений Марков, Президент, Союз малых городов РФ,
  • Ави Кац, Основатель (Израиль), Cofix,
  • Эдуард Остроброд, Вице-президент, SELA,
  • Илья Зомба, Коммерческий директор, Додо Пицца и др.

Успей зарегистрироваться на саммит на специальных условиях до 27 января!

Количество мест ограничено.

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