Международная B2C конференция и выставка WealthPro Россия пройдет в Москвае 3-4 апреля 2017

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Bosco Conference приглашает Вас принять участие в IV ежегодной международной B2C конференции и выставке: WealthPro Россия, Москва — 3—4 апреля 2017, Marriott Royal Aurora Hotel 5*.

«Клерк.ру» выступает информационным партнёром конференции.

Конференция раскрывает важные и актуальные темы защиты активов, управления личным капиталом, налогового планирования, предлагает новые решения в сферах инвестиций, недвижимости, гражданства.

Гражданство и местожительство за инвестиции в недвижимость на Кипре. Андреас Сантис, Региональный менеджер — Россия, Украина, Казахстан, Leptos Estates, Россия.

Приоткрывая корпоративную вуаль: практические аспекты защиты конфиденциальности при структурировании активов. Олег Куц, Управляющий Партнер, KK & Partners, Великобритания.

Инвестиции в закрытые фонды недвижимости Германии. Владислав Масальский, Директор Латвийского представительства, Bavaria Investments GmbH, Германия.

Швейцария: защита активов и налоговая оптимизация. Д-р Даниель М. Поркедда, Менеджер по развитию бизнеса, Goldblum and Partners, Швейцария.

Даниель М. Поркедда, Менеджер по развитию бизнеса, Goldblum and Partners, Швейцария. Эстония: компания и банки. Испания: компании, банки и внж. Светлана Хохлова, Председатель Правления, Bell Moore S, Эстония.

Как планировать бизнес в эпоху масштабной налоговой прозрачности. Д-р Ирина Франкен, Директор/Партнер, IN Fiduciary Services Group, Сингапур.

В программе также анонсируются: Мальта, Венгрия, США, Австрия, Лихтенштейн, Нидерланды, Люксембург, Беларусь.

Экспоненты: юридические компании и банки, девелоперы, компании, предоставляющие весь спектр услуг по wealth management и защите активов. Вы получите уникальную возможность получить консультацию на выставке и узнаете о последних новинках и схемах из первых рук.

Аудитория: 400 делегатов из России, а также из стран Европы, СНГ и Азии — генеральные и финансовые директора компаний, собственники бизнеса, корпоративные и частные юристы, аудиторы, адвокаты, налоговые консультанты, банкиры, финансовые консультанты, профессионалы по вопросам управления богатством и лица с высоким частным капиталом.