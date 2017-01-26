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Фото Бориса Мальцева, Клерк.Ру

Где в Москве выгодно снять офис?

26.01.17 14:26
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Стоимость аренды офисных помещений в Москве еще в 2014 году подешевела почти на 34%. Причиной тому послужило ухудшение общей экономической ситуации в стране. И хоть состояние экономики относительно стабилизировалось, цены на аренду офисных помещений так и не поднялись к своим предыдущим отметкам. Согласно с данными на портале Найдидом, снять офис в Москве стоит в среднем 26 тысяч рублей за квадратный метр в год. При этом число предложений заметно превышает спрос.

Как выбрать офис в Москве?

Офисные помещения делятся по классам на основании предлагаемого уровня комфорта, набора дополнительных услуг:

  • Бизнес-центры класса А расположены преимущественно в центре столицы и в округах Западный и Юго-Западный. Отличительная черта этих офисных помещений — наличие всех возможных удобств. Офисные помещения класса А большой площади, со свежим ремонтом, пунктом охраны, камерами видеонаблюдения, залами для конференций и зонами отдыха сотрудников. Стоимость таких помещений примерно 33 тысячи рублей за квадратный метр в год. Расположены офисы класса А в бизнес-центрах «Ноев Ковчег», «Алкон», «Ньютон Плаза», «Красносельский» и других.
  • Офисы класса В близки по характеристикам классу А, но менее престижны, расположены дальше от центра и линии метро. Это могут быть и бизнес-центры класса А со сроком эксплуатации более пяти лет. Офисные помещения здесь большой площади, с хорошим ремонтом, подземным паркингом. Отличие — в меньшем разнообразии дополнительных услуг и более низких ценах. Их средняя стоимость — 27 тысяч рублей за квадратный метр в год. Располагаются такие офисы в бизнес-центрах — «Agat Plaza», «Николоямская Плаза», «Stendhal Plaza» и подобных.
  • Класс С обычно присваивают помещениям с относительно неплохим ремонтом и минимумом дополнительных услуг. Часто они находятся в районах с непростой транспортной развязкой. Стоимость офисов составляет примерно 16 тысяч рублей за квадратный метр в год.
  • Класс D. Самые доступные по своей цене офисные помещения в столице. Располагаются, обычно, в старых зданиях, в отдаленных от центра районах, невелики по площади. И хоть спрос на них относительно мал, количество предложений достаточно велико. Средняя стоимость составляет 14 тысяч рублей за квадратный метр офисного пространства ежегодно.

На что рассчитывать арендодателям и арендаторам в дальнейшем?

Эксперты сайта novostroy-m.ru уверены, что в ближайшее время цены на аренду офисов в Москве окончательно стабилизируются. И потому рассчитывать на дальнейшее снижение их стоимости не приходится.

В связи с этим они рекомендуют потенциальным арендаторам не терять время зря и подыскать вариант офисного помещения, который будет максимально устраивать их своим внешним видом, комфортом, перечнем дополнительных услуг и ценой.

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