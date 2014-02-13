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20-22 февраля 2017 года состоится Российско-иранский деловой форум

02.02.17 13:46
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20     февраля в рамках масштабного российско-иранского взаимодействия состоится Synergy Global Forum Tehran. Он будет проходить в самом высоком здании Ирана — Бордж-е Милад. На сцене форума выступят спикеры с мировым именем: Джеффри Джитомер, Аллан Пиз, Джон Шоул и другие звезды. В зале — 1 500 участников, предприниматели из России и Ирана.

21     февраля в Azad University пройдут круглые столы при участии экономического и политического истеблишмента, предпринимателей и топ-менеджеров из обеих стран. Повестка стратегических сессий:

  • перспективы сотрудничества в нефтегазовой отрасли,
  • реализация совместных проектов в банковской сфере,
  • совместные решения в сфере жилой и коммерческой недвижимости,
  • обмен опытом и общие цели развития транспортной и городской инфраструктуры.

22     февраля — поездка в Исфахан, погружение в культуру Ближнего Востока и нетворкинг в неформальной обстановке. Посещение архитектурных шедевров шахской Персии: Площадь Имама, царский дворец Али-Капу, Чехель-Сотун, Мост 33 арок.

Подробности: https://goo.gl/isjWWs

Почему Иран?

Российско-иранский деловой форум станет дополнительным каналом выстраивания торгово-экономических отношений между Россией и Ираном. Снятие с Ирана международных санкций в январе 2016 года стало мощным толчком к развитию иранских рынков, которые представляют большие перспективы для российских предпринимателей. Утепление российско-иранских отношений происходит на правительственном уровне.

Нетворкинг и бизнес-разведка

В этой ситуации для российских предпринимателей складываются благоприятные условия для того, чтобы масштабировать бизнес и выйти на иранские рынки. Свое участие в Российско-иранском деловом форуме уже подтвердили более 300 иранских компаний из различных отраслей — они уже рассматривают сотрудничество с российской стороной в качестве своего стратегического приоритета. У вас будет возможность завязать деловые контакты с ближневосточными партнерами и заключить первые сделки.

Пусть 2017 год станет поворотным в истории вашей компании и вашей жизни — вдохновляйтесь контентом и яркими идеями спикеров форума, участвуйте в стратегических сессиях, чтобы вывести свой бизнес на международный уровень!

Регистрируйтесь: https://goo.gl/isjWWs

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