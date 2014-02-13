Тегеран: нетворкинг с ближневосточным колоритом

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Мы хотим помочь вам заработать миллионы долларов на экспорте в Иран.

Чем бы вы ни занимались. Какой бы ни был у вас бизнес: производите ли вы товары или предоставляете услуги. Иранский рынок — отличный рынок сбыта.

По сути, иранский и российский рынок очень похожи. В каких-то отраслях они почти одинаковы по размерам. И вы с нашей помощью можете легко открыть для себя второй рынок с минимальными затратами.

В Иране сейчас проживает около 80 млн человек. При этом, например, интернет-трафика у них больше, чем в России.

Три два способа знакомства со страной.

Стать гостем самого большого форума на ближнем востоке. 2 000 иранских и российских предпринимателей в одном зале. Посетить великолепный Исфахан — древний персидский город, который погрузит вас в культуру Ирана. Стать партнером форума. Если вы хотите провести в Иране встречи с конкретными компаниями или с представителями государственных структур — мы вам поможем.

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Успешные кейсы российско-иранского бизнес-диалога

По данным РБК, ближайшие годы будут ознаменованы активным ростом российско-иранских деловых контрактов. В связи с этим, свой офис в Тегеране открыл Российский экспортный центр.

По словам представителя центра, «за полгода работы в Тегеране в проработке находятся сделки по линии вагоностроения, поставки тяжелого машиностроения, сельхозмашиностроения, железнодорожного оборудования, высокотехнологичных солнечных батарей, а также продовольствия. Иран также традиционно заинтересован в сельскохозяйственной и лесопромышленной продукции».

Что касается частного бизнеса, одной из наиболее перспективных ниш на иранском рынке представляет собой сфера интернет и телекоммуникаций. Летом с представителями ИТ-компаний Ирана были заключены контракты общим объемом около $1 млн. Иранским партнерам была презентована мобильная операционная система Sailfish, пакет офисных приложений «Мой офис» и система управления базами данных (СУБД) PostgreSQL.

Выходите на иранские рынки уже сейчас, с нашей помощью у вас фора перед конкурентами в среднем на 10 лет. Встретимся 20 февраля в Иране на SGF.



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