Памятка для занятого бухгалтера на март 2017

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Уважаемые клерки! Предлагаем Вашему вниманию расписание обучающих программ в МАРТЕ 2017 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве. Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег!

Бухгалтерский учет, налогообложение, проверки

1 марта – Все о расчетах с работниками в 2017 году: заработная плата, страховое обеспечение, налогообложение

1 марта – Годовой отчет – 2016

2 марта – Налоговые проверки по НДС

2 марта – Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы. Новая налоговая классификация ОС. Новые ФСБУ

3 марта – Расчеты с учредителями ООО – от взносов в УК до выхода из общества: бухгалтерский учет и налогообложение

3 марта – НДФЛ и страховые взносы: сдаем отчетность за год и готовимся к отчету за I квартал

3 марта – Затраты, способные планомерно, без риска, снижать налоговую базу. Документы, подтверждающие расходы

3 марта – НДФЛ: все новшества и сложные вопросы

6-7 марта – Внутренний аудит и система внутреннего контроля

10 марта – Доходы и расходы в бухгалтерском и налоговом учете

13 марта – Нюансы исчисления основных налогов: услуги, аренда, поставка. Где скрываются налоговые риски?

14 марта - Социальные пособия: пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком. Анализ нестандартных ситуаций

16 марта – Расчеты в валюте и условных единицах. Проблемы налогообложения и бухгалтерского учета. Рекомендации по составлению договоров

16 марта – Отчетность по "зарплатным налогам": НДФЛ за 2016 год, страховые взносы за 1 квартал 2017 года

17 марта – От теории к практике. Сложные вопросы исчисления налога на прибыль при подготовке отчетности за 2016 год: комплексный анализ + практика отражения в программе 1С: Бухгалтерия 8.3

17 марта – НДС и налог на прибыль 2017 года. Свежие новости. Самые важные изменения. О чем надо помнить при составлении отчетности по НДС за 4 квартал 2016 г. и первый квартал 2017 г. Совершенствование налогового администрирования налога на добавленную стоимость и налога на прибыль

17 марта – Автомобиль в вашей организации

21 марта – Командировки по России и за рубеж: оформление, учет, налогообложение выплат

21 марта – Бухгалтерская отчетность за 2016 год с учетом рекомендаций Минфина аудиторам и позиций негосударственного регулятора бухучета "БМЦ". Что нового будет в бухучете в 2017 году

21 марта – Декларация по налогу на прибыль за 2016 год. Как применять нововведения 2017 года в главу 25 НК РФ

23 марта – Изменения законодательства для бухгалтера с 2017 года

24 марта – Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах

28 марта – Страховые взносы, НДФЛ и прочие изменения в сфере оплаты труда и ее налогообложения

29 марта – Расчеты с подотчетными лицами, операции с денежной наличностью: новый ФЗ № 290-ФЗ от 29 июня 2016 года, сложные ситуации. Требования и позиция контролирующих органов

29 марта – Налоговые проверки: практические рекомендации налогового адвоката

30 марта – Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов. Оспаривания результатов проверки. Права и обязанности налогоплательщика

30 марта – Готовимся к отпускному сезону: предоставление, оформление и оплата отпуска

31 марта – Заработная плата, социальный пакет, страховые взносы и НДФЛ в 2017 году