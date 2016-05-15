Непарадная сторона рекламного бизнеса

У известного московского копирайтера Алексея Иванова вышла новая книга «Откровения рекламиста». Под одной обложкой автор собрал свои интервью различным газетам и журналам за последние 10 лет.

Эта книга – издание в своем роде уникальное. Потому что мало кто из отечественных рекламных мэтров готов щедро делиться секретами мастерства, приоткрыть дверь своей творческой кухни, показать непарадную сторону бизнеса.

Вот что сказал про новинку главный редактор журнала «Свой бизнес» Артем Пащук:

«Немного знаю таких людей, чьи интервью переиздают книгой. Для российского рынка деловой литературы случай вообще уникальный. Возможно, дело в том, что Алексей – опытный практик, которому не жалко делиться тем, что другие могли бы назвать своим ноу-хау»

Приведем еще один отзыв. Слово президенту клуба предпринимателей «Деловар» Аркадию Лопухову:

«Красной нитью через всю книгу, от интервью к интервью, из года в год проходит мысль о том, как работает реклама на самом деле и как привлекать клиентов. Автору – человеку, меняющему отношение к рекламе в нашей стране и формирующему рекламную индустрию России, – большое предпринимательское спасибо!»

В книге приводятся рекомендации, которые обычно рекламисты приберегают для себя. Алексей раскрывает закулисные тайны приготовления эффективной рекламы.

Книга содержит парадоксальные мысли, острые оценки, а также уникальный фактический материал к творчеству одного из известных и успешных рекламистов России.

Редакция «Клерка» поздравляет Алексея Николаевича и желает ему дальнейшего процветания, новых творческих побед и неизменного успеха!

Книгу можно приобрести вот здесь: http://ibyblos.ru/catalogue/1300