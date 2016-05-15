Клерк.Ру
 

Почему большинству людей трудно зарабатывать на Форексе?

24.04.17 15:39

Пожалуй, каждый трейдер начинал свою деятельность на Форексе с убытков. По крайней мере, статистика убеждает нас именно в этом.

Многие при этом теряли интерес к торговле, направляли свои силы в другое русло. Оставшиеся игроки отличались наибольшей настойчивостью и добивались определенных успехов: кто-то скромных, а кто-то действительно впечатляющих. Но в чем заключается причина, которая позволяет трейдерам «победить рынок»?

Чтобы дать полноценный ответ, давайте обратим внимание на то, что не все изначально обладают необходимыми характеристиками, которые и влияют на возможность достичь успеха. Для этого человек должен иметь необходимые психологические качества, уметь правильно использовать методы управления капиталом и рисками, иметь торговую систему с положительным ожиданием.

Практически все факторы для рынка forex можно наработать, усовершенствовать со временем, но вот с психологией и эмоциональным состоянием человека все обстоит несколько сложнее.

Что представляет собой система с положительным ожиданием?

Подобная система приносит своему создателю стабильно высокую прибыль на дистанции из большого числа сделок. Если речь идет о положительном ожидании, то в этом случае основополагающий фактор — не вероятность правильного входа в рынок, а именно большое количество заключенных сделок. Есть масса примеров в истории форекс-трейдинга, когда игроки зарабатывали приличное состояние, имея при этом лишь 30-40% прибыльных операций.

Трейдер, привыкший к тому, что правильные ответы должны быть в большинстве случаев, зачастую не может свыкнуться с тем, что на Форексе это правило теряет актуальность, и не обязательно высокое содержание прибыльных сделок должно быть всегда.

Основной причиной того, что подавляющее большинство начинающих игроков rynek forex dla początkujących теряет депозит уже на старте своей карьеры, является наша психология. Нам с детских времен внушается, что человеку нельзя ошибаться. Но международный валютный рынок Форекс основан на вероятности, и даже самые успешные трейдеры не всегда способны правильно предсказать дальнейшее развитие событий. Приняв для себя этот важный факт, вы начнете улучшать торговую статистику, станете чаще принимать верные решения, пополнив при этом число успешных коллег в сфере торговли валютой.

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