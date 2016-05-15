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Памятка для занятого бухгалтера: Бухгалтерский учет и налогообложение в мае 2017

25.04.17 10:45

Уважаемые клерки! Предлагаем Вашему вниманию расписание обучающих программ в МАЕ 2017 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве. Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег!

11 мая – Учет скидок у продавца и покупателя: документы, налоговый и бухгалтерский учет

17 мая – Обновленные полномочия налоговых органов: рекомендации для бухгалтера

17 мая – Рекламные расходы: разбираемся с налогами, оптимизируем налоговые риски

17 мая – Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах

18 мая – «Первичка» и счета-фактуры в 2017 году: какие реквизиты могут стать причиной налоговых споров

19 мая – Займы: полученные, выданные, забытые. Особенности учета и налогообложения. Анализ налоговых рисков

22 мая – Расходы на персонал: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль. На что обратить внимание в 2017 году

22 мая – НДС и налог на прибыль: сложные вопросы исчисления и уплаты в 2017 году. Отчетность за 6 месяцев 2017 года

23 мая – Все об УСН в 2017 году

25 мая – Рекламные расходы: разбираемся с налогами, оптимизируем налоговые риски

25 мая – НДС 2017 с подробностями. Последние изменения, новые разъяснения, сложные вопросы, неоднозначные ситуации

26 мая – Расходы на персонал: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль. На что обратить внимание в 2017 году

26 мая – Кассовые операции: реформирование применения ККТ и БСО в 2017 году

29 мая – Аренда и лизинг: сложные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения

29 мая – Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы. Новая налоговая классификация ОС. Новые ФСБУ

29 мая – Займы: полученные, выданные, забытые. Особенности учета и налогообложения. Анализ налоговых рисков

29 мая – Заработная плата в 2017 году: правовые и налоговые вопросы

30 мая – НДС и налог на прибыль 2017 года. Свежие новости. О чем надо помнить при составлении отчетности по НДС за первый и второй квартал 2017 года. Совершенствование налогового администрирования НДС и налога на прибыль в 2017 году

30 мая – Подотчет и все, что с ним связано: от выдачи денег до утверждения авансового отчета

30 мая – Расходы на зарплату и персонал. Отчетность по страховым взносам и НДФЛ

31 мая – "Прочие" расходы в налоговом учете

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Аноним прокомментировал материал «Новые формы персонифицированного учета: СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ»
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Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:42
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yante прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 23:38
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yante прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 23:11
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Жемчужинка прокомментировал материал «Безопасная доля вычетов по НДС за I квартал: проверьте свой регион»
вчера, 23:09
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вчера, 22:55
Аноним прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 22:16
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Iren прокомментировал материал «НДС и счета-фактуры в 2017 году»
вчера, 22:09
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Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
вчера, 21:44
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Над.К прокомментировал материал «Страховые взносы по «обособкам» в 2017 году: как платить»
вчера, 21:43
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yante прокомментировал материал «ИФНС не приняла расчет по страховым взносам, так как в ее базе нет данных о СНИЛС сотрудника»
вчера, 21:36
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Над.К прокомментировал материал «ИП на ЕНВД и ПСН сдают расчет по страховым взносам в ИФНС по месту жительства»
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