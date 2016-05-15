Памятка для занятого бухгалтера: Бухгалтерский учет и налогообложение в мае 2017

Уважаемые клерки! Предлагаем Вашему вниманию расписание обучающих программ в МАЕ 2017 года. Все программы подготовлены с учетом последних изменений в законодательстве. Мы будем рады видеть Вас и Ваших коллег!

11 мая – Учет скидок у продавца и покупателя: документы, налоговый и бухгалтерский учет



17 мая – Обновленные полномочия налоговых органов: рекомендации для бухгалтера



17 мая – Рекламные расходы: разбираемся с налогами, оптимизируем налоговые риски



17 мая – Взаимозависимые лица: как не потерять на налогах



18 мая – «Первичка» и счета-фактуры в 2017 году: какие реквизиты могут стать причиной налоговых споров



19 мая – Займы: полученные, выданные, забытые. Особенности учета и налогообложения. Анализ налоговых рисков



22 мая – Расходы на персонал: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль. На что обратить внимание в 2017 году



22 мая – НДС и налог на прибыль: сложные вопросы исчисления и уплаты в 2017 году. Отчетность за 6 месяцев 2017 года



23 мая – Все об УСН в 2017 году



25 мая – Рекламные расходы: разбираемся с налогами, оптимизируем налоговые риски



25 мая – НДС 2017 с подробностями. Последние изменения, новые разъяснения, сложные вопросы, неоднозначные ситуации



26 мая – Расходы на персонал: НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль. На что обратить внимание в 2017 году



26 мая – Кассовые операции: реформирование применения ККТ и БСО в 2017 году



29 мая – Аренда и лизинг: сложные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения



29 мая – Основные средства, МПЗ, НМА: только новшества и сложные вопросы. Новая налоговая классификация ОС. Новые ФСБУ



29 мая – Займы: полученные, выданные, забытые. Особенности учета и налогообложения. Анализ налоговых рисков



29 мая – Заработная плата в 2017 году: правовые и налоговые вопросы



30 мая – НДС и налог на прибыль 2017 года. Свежие новости. О чем надо помнить при составлении отчетности по НДС за первый и второй квартал 2017 года. Совершенствование налогового администрирования НДС и налога на прибыль в 2017 году



30 мая – Подотчет и все, что с ним связано: от выдачи денег до утверждения авансового отчета



30 мая – Расходы на зарплату и персонал. Отчетность по страховым взносам и НДФЛ



31 мая – "Прочие" расходы в налоговом учете

