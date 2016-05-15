Как побывать на главном конгрессе для бухгалтеров и получить 20 000 рублей

Приглашаем послушать главных спикеров страны по вопросам бухгалтерского налога и учета и узнать о планируемых изменениях можно на Юбилейном конгрессе Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Время на запись на мероприятие еще есть. ИПБ России отмечает 20-летие и приглашает на конгресс, который пройдет в Москве 28-29 ноября 2017 года.

Для чего пойти Конгресс ИПБ России – это масштабное мероприятие, которое: даст возможность возможность расширить знания,

встретиться с коллегами из разных регионов,

приобрести новые полезные знакомства,

окунуться в атмосферу профессионального сообщества.

и главное - узнать мнение чиновников о самых важных вопросах в работе бухгалтера. Участники конгресса смогут посетить семинары лучших лекторов и получить доступ к вебинарам по актуальным темам.

Кто выступит На Юбилейном конгрессе выступят лекторы, которые всегда знают мнение налоговых и других органов по вопросам учета и налогообложения: Татьяна Александровна ШНАЙДЕРМАН, заместитель начальника отдела Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, заслуженный экономист РФ; Ольга Анатольевна БОНДАРЕНКО, аттестованный аудитор и консультант по налогам и сборам, член Научно-экспертного совета «Палата налоговых консультантов»; Надежда Степановна ЧАМКИНА, государственный советник Российской Федерации 2-ого класса, заслуженный экономист России; Татьяна Леонидовна КРУТЯКОВА, заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы, аттестованный преподаватель ИПБ России; Татьяна Степановна СМИРНОВА, к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России; Марина Аркадьевна КЛИМОВА, кандидат экономических наук, доцент, консультант по вопросам бухгалтерского и налогового учета, профессиональный бухгалтер.

Что выдадут по итогам конгресса Участникам конгресса будут выданы сертификаты о повышении профессионального уровня в объеме 40 часов.

Как записаться и сэкономить Подать заявку на участие в конгрессе можно тут. Все подробно расскажут о конгрессе по тел. +7 (495) 720 54 55. Или можно спросить в письме на адрес congress@ipbr.org. Стоимость участия в конгрессе – 12 500 руб. Членам ИПБ России - скидка в размере 20%. Для них стоимость участия в конгрессе составляет 10 000 руб. При оплате до 17 мая 2017 года предоставляется дополнительная скидка 20%.

Где пройдет Место проведения конгресса: Дворец культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, Рубцовская набережная, д. 2/18).