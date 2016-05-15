Как побывать на главном конгрессе для бухгалтеров и получить 20 000 рублей
Приглашаем послушать главных спикеров страны по вопросам бухгалтерского налога и учета и узнать о планируемых изменениях можно на Юбилейном конгрессе Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Время на запись на мероприятие еще есть. ИПБ России отмечает 20-летие и приглашает на конгресс, который пройдет в Москве 28-29 ноября 2017 года.
Для чего пойти
Конгресс ИПБ России – это масштабное мероприятие, которое:
- даст возможность возможность расширить знания,
- встретиться с коллегами из разных регионов,
- приобрести новые полезные знакомства,
- окунуться в атмосферу профессионального сообщества.
- и главное - узнать мнение чиновников о самых важных вопросах в работе бухгалтера.
Участники конгресса смогут посетить семинары лучших лекторов и получить доступ к вебинарам по актуальным темам.
Кто выступит
На Юбилейном конгрессе выступят лекторы, которые всегда знают мнение налоговых и других органов по вопросам учета и налогообложения:
Татьяна Александровна ШНАЙДЕРМАН, заместитель начальника отдела Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, заслуженный экономист РФ;
Ольга Анатольевна БОНДАРЕНКО, аттестованный аудитор и консультант по налогам и сборам, член Научно-экспертного совета «Палата налоговых консультантов»;
Надежда Степановна ЧАМКИНА, государственный советник Российской Федерации 2-ого класса, заслуженный экономист России;
Татьяна Леонидовна КРУТЯКОВА, заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы, аттестованный преподаватель ИПБ России;
Татьяна Степановна СМИРНОВА, к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России;
Марина Аркадьевна КЛИМОВА, кандидат экономических наук, доцент, консультант по вопросам бухгалтерского и налогового учета, профессиональный бухгалтер.
Что выдадут по итогам конгресса
Участникам конгресса будут выданы сертификаты о повышении профессионального уровня в объеме 40 часов.
Как записаться и сэкономить
Подать заявку на участие в конгрессе можно тут.
Все подробно расскажут о конгрессе по тел. +7 (495) 720 54 55. Или можно спросить в письме на адрес congress@ipbr.org.
Стоимость участия в конгрессе – 12 500 руб. Членам ИПБ России - скидка в размере 20%. Для них стоимость участия в конгрессе составляет 10 000 руб.
При оплате до 17 мая 2017 года предоставляется дополнительная скидка 20%.
Где пройдет
Место проведения конгресса: Дворец культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, Рубцовская набережная, д. 2/18).
Что кроме самих семинаров
В честь 20-летия ИПБ России на конгрессе состоится розыгрыш 20 призов по 20 000 руб.
29 ноября в ресторане «Вега» (Москва, Измайловское ш., 71, 3В) состоится торжественный прием, на котором участники конгресса смогут продолжить общение в неформальной обстановке.
Стоимость участия в торжественном приеме – 6 000 руб., для членов ИПБ России – 4800 руб. (предоставляется скидка 20%).