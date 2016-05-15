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Как побывать на главном конгрессе для бухгалтеров и получить 20 000 рублей

27.04.17 13:29

Приглашаем послушать главных спикеров страны по вопросам бухгалтерского налога и учета и узнать о планируемых изменениях можно на Юбилейном конгрессе Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Время на запись на мероприятие еще есть. ИПБ России отмечает 20-летие и приглашает на конгресс, который пройдет в Москве 28-29 ноября 2017 года.

Для чего пойти

Конгресс ИПБ России – это масштабное мероприятие, которое:

  • даст возможность возможность расширить знания,
  • встретиться с коллегами из разных регионов,
  • приобрести новые полезные знакомства,
  • окунуться в атмосферу профессионального сообщества.
  • и главное - узнать мнение чиновников о самых важных вопросах в работе бухгалтера.

Участники конгресса смогут посетить семинары лучших лекторов и получить доступ к вебинарам по актуальным темам.

Кто выступит

На Юбилейном конгрессе выступят лекторы, которые всегда знают мнение налоговых и других органов по вопросам учета и налогообложения:

Татьяна Александровна ШНАЙДЕРМАН, заместитель начальника отдела Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, заслуженный экономист РФ;

Ольга Анатольевна БОНДАРЕНКО, аттестованный аудитор и консультант по налогам и сборам, член Научно-экспертного совета «Палата налоговых консультантов»;

Надежда Степановна ЧАМКИНА, государственный советник Российской Федерации 2-ого класса, заслуженный экономист России;

Татьяна Леонидовна КРУТЯКОВА, заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы, аттестованный преподаватель ИПБ России;

Татьяна Степановна СМИРНОВА, к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России;

Марина Аркадьевна КЛИМОВА, кандидат экономических наук,  доцент, консультант по вопросам бухгалтерского и налогового учета, профессиональный бухгалтер.

Что выдадут по итогам конгресса

Участникам конгресса будут выданы сертификаты о повышении профессионального уровня в объеме 40 часов.

Как записаться и сэкономить

Подать заявку на участие в конгрессе можно тут.

Все подробно расскажут о конгрессе по тел. +7 (495) 720 54 55. Или можно спросить в письме на адрес congress@ipbr.org.  

Стоимость участия в конгрессе – 12 500 руб. Членам ИПБ России - скидка в размере 20%. Для них стоимость участия в конгрессе составляет 10 000 руб.

При оплате до 17 мая 2017 года предоставляется дополнительная скидка 20%.

Где пройдет

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Место проведения конгресса: Дворец культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, Рубцовская набережная, д. 2/18).

Что кроме самих семинаров

В честь 20-летия ИПБ России на конгрессе состоится розыгрыш 20 призов по 20 000 руб.

29 ноября в ресторане «Вега» (Москва, Измайловское ш., 71, 3В) состоится торжественный прием, на котором участники конгресса смогут продолжить общение в неформальной обстановке.

Стоимость участия в торжественном приеме – 6 000 руб., для членов ИПБ России – 4800 руб. (предоставляется скидка 20%).

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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