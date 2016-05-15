Как работать с Форекс-советниками?

Торговля на Форекс выявила определенные закономерности валютного рынка и установила повторяемость ситуаций на нем.

Эти данные были положены опытными трейдерами в основу своих разработок, направленных на автоматизацию торгового процесса. Ими были созданы алгоритмы, которые идеально вписываются в ту или иную ситуацию на Форекс. Последовательность действий трейдера, представленную в виде программы, и представляет собой советник Форекс. Он имеет и другие названия — робот, эксперт.

Роботизированная торговля должна приносить высокий доход по многим причинам. Первой из них является психологическая составляющая. Советник forex не обладает человеческими эмоциями, поэтому успешнее анализирует ситуацию на рынке. Его оценки более точны, а реакция на происходящие события является молниеносной. Все перечисленные достоинства в совокупности способствуют увеличению выигрышных ситуаций и снижению риска финансовых потерь.

По мнению разработчиков, роботы могут самостоятельно осуществлять все торговые операции без участия трейдера. Специализированные программы точно определят точку входа и выхода из рынка, произведут необходимые сделки и зачислят деньги на счет биржевого игрока. В действительности же все не так просто. Стоит отметить, что не существует универсального варианта экспертов валютного рынка. Их применение даст необходимый результат, если при этом учитывать целый ряд нюансов. Каждая из существующих программ, обеспечивающих автоматизацию торгового процесса, предназначена для определенных условий на валютном рынке. Одни советники эффективны при смене тренда, другие ориентированы на долгосрочную торговлю, третьи, наоборот, на краткосрочную. В любом случае советник Форекс должен сочетаться со стратегией, используемой трейдером.

Роботизированные программы можно купить или бесплатно скачать из интернета. Независимо от источника, прежде чем использовать роботов, необходимо их протестировать на демосчете demo trading account. В торговом терминале Metatrader 4 предусмотрена возможность самостоятельной разработки советников Форекс. В указанный комплекс входит и модуль MetaEditor, предназначенный для редактирования и отладки программ для автоматизированной торговли.

И последнее: трейдер должен контролировать работу советников Форекс. При появлении на валютном рынке условий, отличных от тех, при которых должны использоваться роботы, результат их деятельности предсказать невозможно.