Инвестиции в рынок Форекс

Еще несколько десятилетий тому позволить себе инвестирование в рынок Форекс могли лишь особенно крупные банковские и транснациональные компании, избранные хедж-фонды.

Этим институтам было выгодно вкладывать деньги в валютный рынок, в результате чего они отчаянно стремились сохранить за собой право подобных инвестиций. До 2006 года средняя доходность инвестиций в рынок Форекс составляла 9% в год, что серьезно превышало аналогичный показатель по акциям и облигациям, доступным также и мелким трейдерам.

В то время частным инвесторам приходилось иметь на счету не менее миллиона долларов, чтобы войти на рынок. Кроме того, они были вынуждены проходить строгую кредитную проверку, согласовывать огромное количество юридических документов и выдерживать сложнейшую бюрократическую процедуру утверждения их как полноправных участников торговых отношений на валютном рынке. По понятным причинам подобную волокиту выдерживали лишь особенно устремленные инвесторы или энтузиасты.

Но вскоре все кардинально поменялось и активное развитие онлайн-торговли открыло возможности розничным инвесторам так же непринужденно проводить торговлю на международном валютном рынке. Трейдеру нужно лишь открыть демо счет форекс, а после получения опыта можно переходить на реальный счет.

Кредитное плечо — еще один важный аргумент для физических лиц: ведь с ним они могли начинать торговлю, имея на счету всего несколько сотен долларов. Выбрав коэффициент 1:500 и имея на счету, например, 2000$, они запросто могли заключать сделки на тот же миллион долларов, который ранее приходилось обеспечивать средствами из собственного кармана.

Серьезным подспорьем для частного инвестора стал также и доступ к торговым данным, которыми ранее могли владеть лишь хедж-фонды и банки. В торговой платформе можно читать новостную ленту или подписаться на крупное специализированное издание, например, Bloomberg. Полученной из такого источника информации однозначно хватит для того чтобы принять точное и взвешенное торговое решение.

Конечно, инвестиции в любой сфере имеют определенную степень риска, и рынок форекс не является исключением. Согласно статистике, с 1980 по 2006 год рынок показывал доходность в 11% годовых. В то же время доходность на рынке никогда не была фиксированной, и трейдеру приходится в полной мере владеть инструментами диверсификации, чтобы не только сохранить, но и приумножить свой капитал.